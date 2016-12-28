На продажу выставлен бронированный Mercedes Путина (фото)

На немецком портале mobile.de появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz Guard Pullman S600 (W140), который, как утверждает продавец, использовался президентом России Владимиром Путиным. Цена бронированного "шестисотого" составляет 1,3 миллиона евро, – пишет "Мотор".



Лимузин 1995 года выпуска отвечает классам защиты B6/B7. Это означает, что автомобиль выдерживает обстрел из автомата Калашникова и снайперских винтовок. В движение "Мерседес" приводит почти 400-сильный шестилитровый мотор V12. Пробег — 25 тысяч километров.

Отмечается, что в 2017 году в гараж особого назначения должны поступить первые автомобили проекта "Кортеж", в рамках которого для российской политической элиты разрабатываются седан, внедорожник и минивэн. Кроме того, в рамках проекта будет подготовлен президентский лимузин. Работы ведутся при поддержке Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Серийный выпуск планируется наладить на мощностях предприятия Sollers.