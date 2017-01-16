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Nissan презентовал стильный концепт седана на автошоу в Детройте (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/27_main.1484600173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/27_tn.1484600173.jpg Авто  В салоне преобладает кожа и декоративные элементы из дерева, которые продолжают тему эмоциональной геометрии

Nissan презентовал стильный концепт седана на автошоу в Детройте (фото)

Сегодня, 22:56

 В салоне преобладает кожа и декоративные элементы из дерева, которые продолжают тему эмоциональной геометрии

Японская компания Nissan презентовала стильный концепт четрыехдверного седана на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Концепт Nissan VMotion 2.0 демонстрирует будущее дизайна, комфорта и производительности автомобилей бренда. Таким образом, седану подарили совершенно новый облик, который дизайнеры назвали эмоциональной геометрией. Данному дизайну свойственны характерные линии и изгибы, а также агрессивный передний бампер, сообщается в официальном пресс-релизе, – передает NV.

Дизайн интерьера является не менее впечатляющим, нежели экстерьер. В салоне преобладает кожа и декоративные элементы из дерева, которые продолжают тему эмоциональной геометрии. Приборная панель объеденена с мультимедийной системой в одном горизонтальном дисплее, где также установлена инновационная акустическая система Bose UltraNearfield. Кроме того, следует отметить, что концепт оснащен автопилотом ProPILOT.

Информацию о силовой установке Nissan VMotion 2.0 инженеры предпочли не раскрывать, но можно предположить, что под капотом будет установлен электрический двигатель, так как в январе на Международной выставке потребительской электроники компания представила проект развития Nissan Intelligent Mobility, нацеленный на создание максимально экологических автомобилей.
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