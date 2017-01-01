Определены лучшие автомобили для начинающих водителей (фото)
Половина моделей из ТОП-10 – представители японского автопрома
Британская компания HPI, занимающаяся разработкой и продвижением технологий учета данных автомобилей, заявляет о том, что начинающие водители в возрасте от 18 до 24 лет слишком торопятся при выборе своего первого автомобиля после получения водительских прав, так как спешат сразу приступить к самостоятельному вождению. Однако они не знают, на что обращать внимание при покупке автомобиля, передает Autonews.
Собрав все необходимые данные, эксперты составили ТОП-10 машин, которые лучше остальных подходят начинающим водителям без опыта. К тому же, это не просто десятки самых доступных авто, важным параметром была и остаточная стоимость при перепродаже.
- Suzuki Celerio
- Dacia Sandero Diesel
- Peugeot 108
- Dacia Logan MCV Diesel
- Toyota Aygo
- Citroen C1
- Nissan Micra Special Edition
- Suzuki Swift
- Nissan Note Special Edition
- Seat Ibiza Sport Coupe
Вы сейчас просматриваете новость "Определены лучшие автомобили для начинающих водителей (фото)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии