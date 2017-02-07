Получить страховку в два клика: в Украине наконец-то разрешили заключать договоры ОСАГО в электронном виде

Свершилось: на прошлой неделе страховщикам и клиентам разрешили заключать договоры ОСАГО в электронном виде. По прогнозам, первую онлайн-автогражданку можно будет купить нынешним летом. Сейчас законодательство в первую очередь требует наличия бумажного договора с подписями обеих сторон, а уже после этого занесения информации в базу данных МТСБУ. Но выплата в случае ДТП осуществляется как раз наоборот: если в базе нет сведений о договоре, страхователь может сколько угодно размахивать его бумажной версией. Либо ему попался недобросовестный страховщик, либо полис был изначально фальшивым, так что правду придется искать в суде. С электронным полисом эти проблемы останутся в прошлом. Страховая компания будет регистрировать Е-ОСАГО в базе данных в момент формирования полиса, а клиент сможет проверить его валидность на сайте МТСБУ сразу после получения по электронной почте.

НЕ БЛАНКОМ ЕДИНЫМ. Работа по "электронизации" автогражданки в Украине ведется уже пять лет. С технологической точки зрения большинство страховщиков готовы к запуску продаж Е-ОСАГО: в прошлом году Моторное (транспортное) бюро Украины даже анонсировало пилотный проект "Полис онлайн", от которого, правда, потом отказалось. Причина — в законодательстве.

"В Украине пока что даже интернет-магазин страховой компании, где можно оплатить стоимость полиса, обязан доставить клиенту бумажный бланк договора и получить от страхователя личную подпись", — поясняет менеджер по коммуникациям страховой компании PZU в Украине Александр Мельничук.

Только после этого страховщик может занести информацию о полисе в базу данных МТСБУ, и только тогда страховка считается действующей.

"Вычленить" из этого процесса бумажный носитель на днях разрешила Нацкомфинуслуг: комиссия утвердила основные правила при заключении электронных договоров страхования. Выглядеть эта процедура будет так: автовла­делец подает страховщику заявку со всеми необходимыми сведениями. Сделать это можно будет хоть в офисе компании, хоть дома перед компьютером, хоть стоя в пробке со смартфона. Страховщик предла­гает свои условия и цену, при этом предложение не "висит в воздухе" — оно фиксируется в базе данных Моторного бюро и действует до конца того дня, в который было сформировано. Если клиент согласен, то он направляет в компанию определенное сообщение, которое будет считаться его электронной подписью. Сразу после оплаты полис регистрируется в базе МТСБУ, а клиент получает на свой имейл электронный документ — визуальную форму полиса.

По прогнозам Нацкомфинуслуг, первые онлайн-полисы поступят в продажу уже в конце лета. При этом в течение года (а то и больше) страховщики будут продавать ОСАГО как в электронном, так и в привычном бумажном виде.

"Бытует мнение, что страховой полис окажется недоступен пенсионерам и жителям сел, в которых нет интернета. Это миф. В первое время в структуре продаж мало что изменится, да и потом, всегда останутся такие агенты, которые смогут обслужить пенсионера и распечатать по его желанию выписку из электронного договора, — отмечает первый вице-президент СК "АХА Страхование", руководитель рабочей группы МТСБУ по внедрению электронного полиса Андрей Перетяжко. — Если до конца года доля продаж Е-ОСАГО достигнет 5—7%, это уже будет очень хорошим показателем".

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ Е-ПОЛЮСОВ

"Традиционный" бланк ОСАГО действует в Украине более 20 лет, и многим водителям непонятно, для чего нужно переводить автогражданку в электронную форму.

"Это один из немногих примеров инноваций, которые выгодны всем, — утверждает глава правления СК VUSO Александр Шойхеденко. — Для клиентов это, прежде всего, удобно: электронный полис не надо нигде забирать, его невозможно забыть дома. Купить его можно за 5 минут, сидя в собственной машине. Его больше не будут спрашивать полицейские, проверка будет осуществляться путем запроса в ЦБД МТСБУ. Это выгодно страховщикам: они смогут упорядочить работу с агентами. Перестанут нести убытки из-за мошенничества, связанного с выпиской полиса после ДТП, а в отчетах страховщиков и базе МТСБУ данные будут достоверными".

ЗАЩИТА ОТ ФАЛЬСИФИ­КАТА. Но самый большой эффект — в том, что Е-ОСАГО будет практически недоступно для мошенников. По оценкам страховщиков, сейчас каждый десятый полис ОСАГО, который находится на руках у клиентов, можно назвать фальшивым или сфальсифицированым.

"Электронный полис предполагает отсутствие бумажного носителя, который можно подделать, — подчеркивает гендиректор МТСБУ Владимир Шевченко. — Процедура страхования подтверждается записью в ЦБД о наличии договора страхования. Это значит, что такой полис не может быть недействительным, его не продаст вам страховщик, у которого отозвали лицензию на автогражданку. Факт оплаты можно будет осуществить через интернет, что сделает невозможной ситуацию, когда клиент передал агенту деньги, а в компании их так и не получили".

Кроме того, по оценкам Перетяжко, отказ от физических бланков поможет снизить административные расходы компаний, которые сейчас составляют около 100 млн грн. Эти деньги можно будет пустить на своевременные выплаты по ОСАГО.

"Что касается трудностей перестройки бизнес-процессов, они будут минимальными, — отмечает Шойхеденко. — Юридические проблемы, сложности автоматизации, обучения надуманы и связаны по большей части с естественной реакцией рынка на вынужденные из­менения. То же самое, что появление электронного билета на поезд. Кто сейчас вспомнит проблемы внедрения, кроме айтишников "Укрзализныци"? Тем более что се­годня существует несколько бесплатных IT-решений, ко­торые любой страховщик может внедрить у себя в кратчайшие сроки. Было бы желание меняться".