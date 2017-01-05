Продажи автомобилей в США установили рекорд

Увеличение продаж авто в Штатах отмечено продолжается уже семь лет подряд

Число проданных в США автомобилей выросло в 2016 году на 0,4% и установили новый рекорд на уровне 17,55 млн машин, свидетельствуют данные Autodata Corp.

Рост продаж был обусловлен позитивной ситуацией в американской экономике, доступными кредитами и существенными скидками от автопроизводителей.

Таким образом, увеличение продаж автомобилей в США отмечено по итогам седьмого года подряд, что является самым длительным периодом роста со времен Второй мировой войны.

"В целом, год был отличным, – говорит старший аналитик Kelley Blue Book Алек Гутьерес. – Но запасы автодилеров к концу года превышали спрос, что поспособствовало большим скидкам".

К числу главных трендов прошлого года аналитики относят повышенный спрос на мощные автомобили, пикапы и внедорожники, поскольку низкие цены на топливо позволяли американцам не слишком заботиться об экономичности двигателей.

Тем не менее, эксперты полагают, что в текущем году нового рекорда ждать не стоит из-за роста ставок по кредитам и увеличения цен на бензин на фоне ожидающегося подорожания нефти.

В декабре прошедшего года продажи автомобилей выросли на 3,1% в годовом выражении, до 1,69 млн автомобилей. Показатель был рекордным для декабря с 2005 года.

Все три компании "большой тройки" американских автопроизводителей (General Motors Co., Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV) превзошли прогнозы по числу проданных автомобилей в декабре.

Продажи GM подскочили в прошлом месяце на 10%, до 319,1 тыс. машин, вместо ожидавшегося роста на 4,4%.

Ford увеличил продажи на 0,1%, до 237,8 тыс. автомобилей, хотя эксперты в среднем ожидали спада продаж на 2,1%.

Продажи FCA упали на 10% и составили 192,5 тыс. машин. Аналитики ожидали еще большего обвала – на 14%.

Крупнейшие японские компании: Toyota, Honda и Nissan – неожиданно для аналитиков увеличили продажи на 2%, 6,4% и 9,7% соответственно. Прогнозы предполагали спад продаж для всех трех компаний. Toyota продала в декабре 243,2 тыс. автомобилей, заняв второе место на американском рынке после GM.

Продажи машин брендов Volkswagen и Audi в последнем месяце прошлого года взлетели на 18%, до 60,4 тыс. автомобилей. Прогнозировался более скромный подъем – на 5,6%.

Среди лидеров авторынка единственным разочарованием стали показатели Hyundai и Kia – продажи этих машин снизились на 0,9%, до 116,7 тыс., вместо ожидавшегося роста на 5%.