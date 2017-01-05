Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
Продажи автомобилей в США установили рекорд http://www.segodnya.ua/img/article/7856/94_main.1483603976.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/94_tn.1483603976.jpg Авто Увеличение продаж авто в Штатах отмечено продолжается уже семь лет подряд

Продажи автомобилей в США установили рекорд

Сегодня, 05:23

Увеличение продаж авто в Штатах отмечено продолжается уже семь лет подряд

Продажи авто в США бьют рекорды. Фото: Pixabay
Продажи авто в США бьют рекорды. Фото: Pixabay

Число проданных в США автомобилей выросло в 2016 году на 0,4% и установили новый рекорд на уровне 17,55 млн машин, свидетельствуют данные Autodata Corp.

Рост продаж был обусловлен позитивной ситуацией в американской экономике, доступными кредитами и существенными скидками от автопроизводителей.

Таким образом, увеличение продаж автомобилей в США отмечено по итогам седьмого года подряд, что является самым длительным периодом роста со времен Второй мировой войны.

"В целом, год был отличным, – говорит старший аналитик Kelley Blue Book Алек Гутьерес. – Но запасы автодилеров к концу года превышали спрос, что поспособствовало большим скидкам".

К числу главных трендов прошлого года аналитики относят повышенный спрос на мощные автомобили, пикапы и внедорожники, поскольку низкие цены на топливо позволяли американцам не слишком заботиться об экономичности двигателей.

Тем не менее, эксперты полагают, что в текущем году нового рекорда ждать не стоит из-за роста ставок по кредитам и увеличения цен на бензин на фоне ожидающегося подорожания нефти.

В декабре прошедшего года продажи автомобилей выросли на 3,1% в годовом выражении, до 1,69 млн автомобилей. Показатель был рекордным для декабря с 2005 года.

Все три компании "большой тройки" американских автопроизводителей (General Motors Co., Ford Motor Co. и Fiat Chrysler Automobiles NV) превзошли прогнозы по числу проданных автомобилей в декабре.

Продажи GM подскочили в прошлом месяце на 10%, до 319,1 тыс. машин, вместо ожидавшегося роста на 4,4%.

Ford увеличил продажи на 0,1%, до 237,8 тыс. автомобилей, хотя эксперты в среднем ожидали спада продаж на 2,1%.

Продажи FCA упали на 10% и составили 192,5 тыс. машин. Аналитики ожидали еще большего обвала – на 14%.

Крупнейшие японские компании: Toyota, Honda и Nissan – неожиданно для аналитиков увеличили продажи на 2%, 6,4% и 9,7% соответственно. Прогнозы предполагали спад продаж для всех трех компаний. Toyota продала в декабре 243,2 тыс. автомобилей, заняв второе место на американском рынке после GM.

Продажи машин брендов Volkswagen и Audi в последнем месяце прошлого года взлетели на 18%, до 60,4 тыс. автомобилей. Прогнозировался более скромный подъем – на 5,6%.

Среди лидеров авторынка единственным разочарованием стали показатели Hyundai и Kia – продажи этих машин снизились на 0,9%, до 116,7 тыс., вместо ожидавшегося роста на 5%.
авто, США, бензин, рекорд, топливо, продажи, general motors

Вы сейчас просматриваете новость "Продажи автомобилей в США установили рекорд". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Что принесет новый 2017 год.

Что ждет автовладельцев в 2017 году: цены на топливо и страховку пойдут вверх, автокредиты - вниз

Вчера, 06:39

Итоги уходящего года и прогнозы экспертов

Авто

Kia Sportage. Фото: avto.pro

В Украине вырос рынок легковых авто

Вчера, 05:50

Самым продаваемым автомобилем по итогам года стал новый Kia Sportage, который приобрели более 2,700 тыс. покупателей. На 2-м месте по популярности – Renault Logan, на 3-м – Renault Duster

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.