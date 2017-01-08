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Рейтинг самых продаваемых марок авто 2016 года http://www.segodnya.ua/img/article/7862/67_main.1483830834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/67_tn.1483830834.jpg Авто Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет

Рейтинг самых продаваемых марок авто 2016 года

Сегодня, 01:45

Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет

Volkswagen признали мировым лидером. Фото: automotivereleasedate.com
Volkswagen признали мировым лидером. Фото: automotivereleasedate.com

Известный автоконцерн Volkswagen стал мировым лидером 2016 года, сумев продать наибольшее количество машин. Компания обошла такие известные бренды, как Renault-Nissan и Toyota Motor Corporation, – пишет sundaynews.

Как оказалось, лидером на мировом автомобильном рынке в ушедшем году стал немецкий концерн Volkswagen. Несмотря на все скандалы, популярность авто из ФРГ не падает, а напротив растет — почти на 1,5%. В общей сложности во всем мире в 2016 году было продано более 10 миллионов разных моделей Volkswagen.

В течение 2016 года было продано 10,1 млн автомобилей Volkswagen по всему миру. Второе место заняла Toyota с 9,9 млн реализованных авто, а на третьем расположился Renault-Nissan с результатом 5,5 млн экземпляров за год, но с высоким приростом — 6,2%.

Четвертое место – за Hyundai-Kia с 8,1 млн авто (плюс 1,9%), а замыкает пятерку лидеров General Motors с 7,9 млн проданных автомашин (плюс 0,3%).

На шестом месте мирового рейтинга автопроизводителей – компания Ford с 6,29 млн реализованных авто (плюс 1,7%), на седьмом – Honda с 4,9 млн проданных машин (плюс 4,8%), на восьмом – Fiat Chrysler с 4,86 млн автомобилей (плюс 2,5%), на девятой позиции – Peugeot Citroen с 3,24 млн автомашин (минус 1%).

Замыкает десятку лидеров японская компания Suzuki с 2,85 млн проданных автомобилей и ростом продаж на уровне 0,3% по отношению к 2015 году.

По сравнению с показателями 2015 года спрос на автомобили Renault-Nissan повысился на 6,2%. Рост продаж машин Volkswagen и Toyota составил 1,4% и 0,2% соответственно.

Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет.
Volkswagen, Toyota, автомобили

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