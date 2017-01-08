Рейтинг самых продаваемых марок авто 2016 года
Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет
Известный автоконцерн Volkswagen стал мировым лидером 2016 года, сумев продать наибольшее количество машин. Компания обошла такие известные бренды, как Renault-Nissan и Toyota Motor Corporation, – пишет sundaynews.
Как оказалось, лидером на мировом автомобильном рынке в ушедшем году стал немецкий концерн Volkswagen. Несмотря на все скандалы, популярность авто из ФРГ не падает, а напротив растет — почти на 1,5%. В общей сложности во всем мире в 2016 году было продано более 10 миллионов разных моделей Volkswagen.
В течение 2016 года было продано 10,1 млн автомобилей Volkswagen по всему миру. Второе место заняла Toyota с 9,9 млн реализованных авто, а на третьем расположился Renault-Nissan с результатом 5,5 млн экземпляров за год, но с высоким приростом — 6,2%.
Четвертое место – за Hyundai-Kia с 8,1 млн авто (плюс 1,9%), а замыкает пятерку лидеров General Motors с 7,9 млн проданных автомашин (плюс 0,3%).
На шестом месте мирового рейтинга автопроизводителей – компания Ford с 6,29 млн реализованных авто (плюс 1,7%), на седьмом – Honda с 4,9 млн проданных машин (плюс 4,8%), на восьмом – Fiat Chrysler с 4,86 млн автомобилей (плюс 2,5%), на девятой позиции – Peugeot Citroen с 3,24 млн автомашин (минус 1%).
Замыкает десятку лидеров японская компания Suzuki с 2,85 млн проданных автомобилей и ростом продаж на уровне 0,3% по отношению к 2015 году.
По сравнению с показателями 2015 года спрос на автомобили Renault-Nissan повысился на 6,2%. Рост продаж машин Volkswagen и Toyota составил 1,4% и 0,2% соответственно.
Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет.
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