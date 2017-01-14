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Российские автобусы в Украине пошли нарасхват http://www.segodnya.ua/img/article/7882/37_main.1484399856.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/37_tn.1484399856.jpg Авто Спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз

Российские автобусы в Украине пошли нарасхват

Сегодня, 04:15

Спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз

Рынок автобусов в Украине удвоился. Фото: paz.ais.ua
Рынок автобусов в Украине удвоился. Фото: paz.ais.ua

Как сообщает ассоциация "Укравтопром", декабрьский рынок новых автобусов в Украине увеличился по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года в 2,3 раза. В декабре было зарегистрировано 195 продаж новых автобусов.

Около одной трети всех продаж месяца пришлось на автобусы российской марки ПАЗ – 63 шт. В результате, относительно декабря 2015 года спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз.

Отечественный бренд "Богдан" охватил 21% декабрьских продаж новых автобусов. Реализация его автобусов составила 41 шт. Стоит отметить, что в декабре 2015 года не было зарегистрировано ни одной продажи автобусов марки "Богдан".

Замыкают тройку лидеров украинские автобусы марки "Атаман" с результатом 22 ед. (-33% к декабрю 2015г.)

По итогам 2016 года продажи новых автобусов в Украине увеличились в два раза, а их количество составило 1 293 шт.

Наибольшую долю в 31% на украинском рынке заняла продукция павловского автобусного завода. За год реализация ПАЗов в Украине увеличилась почти в 11 раз до 401 автобуса.

На втором месте Атаман, автобусы которого получили в 2016 году 257 регистрационных номерных знаков, что на 80% больше чем в предыдущем году.

Еще один украинский бренд – Рута попал в лидерскую тройку с объемом продаж в 144 автобуса. От своего результата 2015 года Рута отстала на 11 процентов.
Украина, паз, автомобили, авторынок, продажи, автобусы

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