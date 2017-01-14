Российские автобусы в Украине пошли нарасхват
Спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз
Как сообщает ассоциация "Укравтопром", декабрьский рынок новых автобусов в Украине увеличился по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года в 2,3 раза. В декабре было зарегистрировано 195 продаж новых автобусов.
Около одной трети всех продаж месяца пришлось на автобусы российской марки ПАЗ – 63 шт. В результате, относительно декабря 2015 года спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз.
Отечественный бренд "Богдан" охватил 21% декабрьских продаж новых автобусов. Реализация его автобусов составила 41 шт. Стоит отметить, что в декабре 2015 года не было зарегистрировано ни одной продажи автобусов марки "Богдан".
Замыкают тройку лидеров украинские автобусы марки "Атаман" с результатом 22 ед. (-33% к декабрю 2015г.)
По итогам 2016 года продажи новых автобусов в Украине увеличились в два раза, а их количество составило 1 293 шт.
Наибольшую долю в 31% на украинском рынке заняла продукция павловского автобусного завода. За год реализация ПАЗов в Украине увеличилась почти в 11 раз до 401 автобуса.
На втором месте Атаман, автобусы которого получили в 2016 году 257 регистрационных номерных знаков, что на 80% больше чем в предыдущем году.
Еще один украинский бренд – Рута попал в лидерскую тройку с объемом продаж в 144 автобуса. От своего результата 2015 года Рута отстала на 11 процентов.
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