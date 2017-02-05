Российские автобусы в Украине скупают "на ура"

Сегодня, 04:14

Уровень продаж автобусов ПАЗ по сравнению с прошлым годом вырос на 56%

На рынке автобусов в Украине лидирует ПАЗ. Фото: из открытых источников
На рынке автобусов в Украине лидирует ПАЗ. Фото: из открытых источников

За первый месяц 2017 года в Украине было продано 159 новых автобусов, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Более четверти этих продаж (42 шт.) принадлежит продукции ПАО "Павловский автобус", входящего в группу "ГАЗ". Свой результат годичной давности ПАЗ улучшил на 56%.

Автобусы черкасского автобусного завода марки Атаман стали вторыми на январском рынке с показателем 37 зарегистрированных продаж. По сравнению с январем 2016 года продажи Атаман снизились на 26%.

На третьем месте "Эталон", увеличивший в 8 раз свои продажи до 24 автобусов.

Четвертое место у "Богдан" – 20 автобусов (+233%).

Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых автобусов "Электрон" – 10 зарегистрированных продаж. В январе 2016 года регистраций автобусов этой марки не отмечалось.
Украина, паз, январь, автомобили, продажи, автобусы

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