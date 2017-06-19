Рынок электрокаров в Украине бьет рекорды

Сегодня, 12:16

Спрос на экологичные авто за год вырос почти в три раза

Самым высоким спросом в Украине пользуются электрокары от Nissan. Фото: EcoCars
Самым высоким спросом в Украине пользуются электрокары от Nissan. Фото: EcoCars

За период с января по май текущего года в Украине свои первые регистрационные номера получили 958 легковых электромобилей, сообщает "Укравтопром".

В результате доля машин с нулевым уровнем выбросов на первичном рынке легковых автомобилей составила почти 2%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электрокары вырос в 2,8 раза.

Однако при этом существенно изменилась возрастная структура рынка таких авто. Если год назад доля новых машин в первичных регистрациях электрокаров составляла почти 45%, то сейчас лишь 18%.

Абсолютным лидером на украинском рынке автомобилей на электрической тяге остается модель NISSAN Leaf, предпочтение которой отдали 816 автомобилистов. Из этого количество только 124 приобрели новые машины, остальные довольствовались импортированным секонд-хендом.

Вторым по популярности у украинцев электрокаром стал Ford Focus Electric, в его зачете 37 авто за пять месяцев (3 новых и 34 б/у).

Замыкают лидерскую тройку сразу два автомобиля: TESLA Model S и BMW i3, которые за пять месяцев получили по 24 регистрационных номера. При этом у BMW i3 значительный перевес в части новых авто – 16 баварцев против 7 машин Илона Маска.
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