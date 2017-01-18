Самые безумные свадебные машины в мире (фото)

Трактор, танк и еще 6 необычных транспортных средств, которые приглашали на свадьбы

Свадебный автомобиль – неотъемлемая часть практически любой церемонии бракосочетания. Мы выбрали восемь самых странных транспортных средств, которые могут стать незабываемой альтернативой скучному лимузину, – пишет "Мотор".

Гольф-клуб в канадском городе Тилсонберг предлагает своим клиентам прибыть на торжественную церемонию за рулем… фирменного карта. Правда, услуга доступна только в летнее время — зимой езду по заснеженному полю маленькая машинка вряд ли осилит.

В австралийском Сиднее для заказа доступен "супердлинный" лимузин, построенный на базе седана Chrysler 300 °C. Помимо молодоженов, автомобиль способен вместить еще десять пассажиров, распоряжении которых будет бар, 1200-ваттная стереосистема, стробоскоп и несколько телевизоров. Ничего особенного? А как вам поднимающиеся вверх двери — как на модном кроссовере Tesla Model X.

В 2014 году самый крупный европейский фестиваль грузовиков Truckstar ознаменовался свадьбой Петера и Ким, которые приехали на мероприятие на тягаче Scania R730. Специально для новобрачных кабину автомобиля оборудовали большой кроватью "king size" и канделябрами для свечей.

Приехать на собственную свадьбу можно и за рулем сельскохозяйственного трактора. Главное, чтобы белое платье невесты не испачкалось навозом или не закоптилось выхлопом.

Для тех, кому мало трактора, есть более экстремальная альтернатива. Например, отправиться в самую счастливую поездку своей жизни в ковше комбайна.

Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат… танк! С гусеницами и пушкой. Орудие, правда, выхолощено и дать праздничный залп не сможет. Аренда танка, способного взять на борт трех членов экипажа и восемь пассажиров, обойдется в 1600-4000 фунтов стерлингов.

Хочется обычную машину, но необычный внешний вид? Можно украсить автомобили "молодых" чем-нибудь неожиданным. Плюс таких декораций — сразу понятно, где едет жених, а где невеста.

Те, кто заботится об окружающей среде, могут отправиться на свадьбу на велосипеде. Такой транспорт не только не вредит экологии, но и укрепляет здоровье. Важно, чтобы у невесты было платье покороче — иначе педали крутить неудобно.

В традиционном японском обряде транспортировкой "молодых" занимаются специальные рикши. Так что ни невесте, ни жениху напрягать ноги не приходится.