Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
Самые безумные свадебные машины в мире (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7892/27_main.1484702894.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/27_tn.1484702894.jpg Авто Трактор, танк и еще 6 необычных транспортных средств, которые приглашали на свадьбы

Самые безумные свадебные машины в мире (фото)

Сегодня, 05:32

Трактор, танк и еще 6 необычных транспортных средств, которые приглашали на свадьбы

Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат танк
Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат танк

Свадебный автомобиль – неотъемлемая часть практически любой церемонии бракосочетания. Мы выбрали восемь самых странных транспортных средств, которые могут стать незабываемой альтернативой скучному лимузину, – пишет "Мотор".

Гольф-клуб в канадском городе Тилсонберг предлагает своим клиентам прибыть на торжественную церемонию за рулем… фирменного карта. Правда, услуга доступна только в летнее время — зимой езду по заснеженному полю маленькая машинка вряд ли осилит.

8b56b5e33f70398485abcca19fb4774143839ee2

В австралийском Сиднее для заказа доступен "супердлинный" лимузин, построенный на базе седана Chrysler 300 °C. Помимо молодоженов, автомобиль способен вместить еще десять пассажиров, распоряжении которых будет бар, 1200-ваттная стереосистема, стробоскоп и несколько телевизоров. Ничего особенного? А как вам поднимающиеся вверх двери — как на модном кроссовере Tesla Model X.

4bdccdff3d501b2148984de4623ff0ff8f27d800

968c4d6ed700c0e1cd8184077066abac42bab3c8

В 2014 году самый крупный европейский фестиваль грузовиков Truckstar ознаменовался свадьбой Петера и Ким, которые приехали на мероприятие на тягаче Scania R730. Специально для новобрачных кабину автомобиля оборудовали большой кроватью "king size" и канделябрами для свечей.

5474e64b96bbbb4ee48553c51b3d72300229a2ac

Приехать на собственную свадьбу можно и за рулем сельскохозяйственного трактора. Главное, чтобы белое платье невесты не испачкалось навозом или не закоптилось выхлопом.

f06792dd31641df345e2d68d3e0e3cf40204fed7

Для тех, кому мало трактора, есть более экстремальная альтернатива. Например, отправиться в самую счастливую поездку своей жизни в ковше комбайна.

898c0936c76a691a9ed55276d271b2a01ec5b878

Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат… танк! С гусеницами и пушкой. Орудие, правда, выхолощено и дать праздничный залп не сможет. Аренда танка, способного взять на борт трех членов экипажа и восемь пассажиров, обойдется в 1600-4000 фунтов стерлингов.

81171963f38838f59d966aa95ada0e39e4fae52c

Хочется обычную машину, но необычный внешний вид? Можно украсить автомобили "молодых" чем-нибудь неожиданным. Плюс таких декораций — сразу понятно, где едет жених, а где невеста.

dcbbec4d5fe6b176de460030d6abf971c2f06df2

153a0df4b2cbda63a8da1e59b8aa6e99653ebd09

Те, кто заботится об окружающей среде, могут отправиться на свадьбу на велосипеде. Такой транспорт не только не вредит экологии, но и укрепляет здоровье. Важно, чтобы у невесты было платье покороче — иначе педали крутить неудобно.

fbd807bd05dd7521125fe512e1bef6bbb8630a01

В традиционном японском обряде транспортировкой "молодых" занимаются специальные рикши. Так что ни невесте, ни жениху напрягать ноги не приходится.

bb292d9b89d0c885564bfae2ebbb3488647a0cda

5c6cfb385fe9b64bafa26ad82cba7262fbc2cf87
свадьба, невеста, танк, невесты, трактор, свадьбы, лимузин, автомобили, автомобиль, tesla, chrysler

Вы сейчас просматриваете новость "Самые безумные свадебные машины в мире (фото)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Фото предоставлены производителями

ТОП-10 ярких новинок Детройтского автосалона

Вчера, 10:13

Audi показал прототип нового кроссовера, Bentley побил свой рекорд по скорости, а BMW переходит в следующее поколение

Авто

Электромобиль обошел в гонке одну из быстрейших бензиновых машин

Вчера, 06:44

Гонки между Concept-One и Veyron проходили на классической дрэговой дистанции 402 метра

Авто

Фото: instagram.com/ryannegri

Владелец Tesla не смог разблокировать электрокар в пустыне Мохаве из-за отсутствия сотовой связи

Вчера, 05:31

Чтобы выйти из этой неприятной ситуации, жене бизнесмена пришлось пройти более 3 километров, чтобы поймать сигнал, позвонить друзьям и попросить привезти ключи от машины

Авто

Nissan презентовал стильный концепт седана на автошоу в Детройте

16 Января, 22:56

В салоне преобладает кожа и декоративные элементы из дерева, которые продолжают тему эмоциональной геометрии

Авто

Mercedes-Benz «Кубик» провалил испытание украинскими дорогами. Фото: autonews.com.ua

Mercedes-Benz "Кубик" провалил испытание украинскими дорогами

16 Января, 04:45

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Шоу-бизнес

Свадьба века: российский олигарх заказал для внучки Элтона Джона, Мэрайю Кэри и Антонио Бандераса

15 Января, 12:16

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.