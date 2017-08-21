Самый дорогой британский автомобиль продан за 22,5 млн долларов

Aston Martin DBR1 1956 года выпуска стал самым дорогим автомобилем британского производства в истории

Гоночный автомобиль Aston Martin DBR1 1956 года выпуска был продан с аукциона Sotheby's в США за 22,5 млн долларов, став самым дорогим автомобилем британского производства в истории, пишет "Лайф" со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.



Торги аукционного дома Sotheby's прошли в городе Монтерей (штат Калифорния) в рамках ежегодной автомобильной недели. Отмечается, что Aston Martin DBR1 побил прежний ценовой рекорд для британских машин, который составлял $21,7 млн.

Напомним, на eBay выставили машину слежки ФБР, напичканную шпионскими штучками.