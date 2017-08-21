Самый дорогой британский автомобиль продан за 22,5 млн долларов

Сегодня, 00:25

Aston Martin DBR1 1956 года выпуска стал самым дорогим автомобилем британского производства в истории


Гоночный автомобиль Aston Martin DBR1 1956 года выпуска был продан с аукциона Sotheby's в США за 22,5 млн долларов, став самым дорогим автомобилем британского производства в истории, пишет "Лайф" со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.


Торги аукционного дома Sotheby's прошли в городе Монтерей (штат Калифорния) в рамках ежегодной автомобильной недели. Отмечается, что Aston Martin DBR1 побил прежний ценовой рекорд для британских машин, который составлял $21,7 млн.

Напомним, на eBay выставили машину слежки ФБР, напичканную шпионскими штучками.
аукцион, торги, Aston Martin, автомобили

Вы сейчас просматриваете новость "Самый дорогой британский автомобиль продан за 22,5 млн долларов". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

УАЗ разрабатывает броневик для спецназа

УАЗ разрабатывает броневик для спецназа РФ

Вчера, 06:05

Ульяновский автомобильный завод занимается разработкой новых моделей внедорожников по заказу Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Авто

Aston Martin показал новый спортивный универсал

17 Августа, 05:16

Автопроизводитель сделает по 99 купе, кабриолетов и универсалов, а также всего 28 спидстеров

Авто

Деревянный автомобиль. Иллюстрация: open-dialog.ru

Японцы собираются делать автомобили из дерева

17 Августа, 03:16

Согласно мнению ученых, новый материал в пять раз легче стали и в пять раз прочнее

Донбасс

Боевики задерживают авто с украинскими номерами. Фото: AFP

Боевики "ДНР" устроили охоту на авто с украинскими номерами

14 Августа, 11:51

Задержанные транспортные средства забирают на штрафплощадку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования