Самый дорогой британский автомобиль продан за 22,5 млн долларов
Aston Martin DBR1 1956 года выпуска стал самым дорогим автомобилем британского производства в истории
Гоночный автомобиль Aston Martin DBR1 1956 года выпуска был продан с аукциона Sotheby's в США за 22,5 млн долларов, став самым дорогим автомобилем британского производства в истории, пишет "Лайф" со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.
1956 Aston Martin DBR1/1 sells for record-breaking $22.6 million https://t.co/ErSSvffI0P pic.twitter.com/PawoqSy2zW— Simeone Museum (@SimeoneMuseum) 20 августа 2017 г.
Торги аукционного дома Sotheby's прошли в городе Монтерей (штат Калифорния) в рамках ежегодной автомобильной недели. Отмечается, что Aston Martin DBR1 побил прежний ценовой рекорд для британских машин, который составлял $21,7 млн.
Напомним, на eBay выставили машину слежки ФБР, напичканную шпионскими штучками.
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