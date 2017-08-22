Самый волосатый автомобиль и другие странные авторекорды Гиннесса

Сегодня, 07:00

В Книгу Гиннеса часто попадают совершенно безумные рекорды

Автомобиль-банан. Фото: из открыты источников
Автомобиль-банан. Фото: из открыты источников

Бывают совершенно безумные рекорды Гиннесса. Например, самый волосатый автомобиль. Или самый длинный банан на колесах. Или самая длинная цепочка из игрушечных машинок. "Популярная Механика" собрала ТОП-5 странных авторекордов.

Самый волосатый автомобиль. Рекорд зафиксирован 15 марта 2014 года. Fiat 500, принадлежащий итальянке Марии-Терезе Муньо и ее сыну Валентино Стассано, покрыт 120 килограммами натуральных человеческих волос. Муньо специализируется на изделиях из волос и автомобиль — это реклама ее работы на колесах.

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Самый длинный автомобиль-банан. Рекорд зафиксирован в 2011 году, и надо сказать, что во всем мире не так и много бананов на колесах, чтобы его трудно было поставить. Автомобиль базируется на пикапе Ford F-150 1993 года, а его создатель Стив Брейтвейт из Мичигана конструировал The Big Banana Car с 2009 по 2011 год. Длина машины — 6,97 м, высота — 3,09 м. В машине помещается четверо пассажиров, сидящих друг за другом, ее максимальная скорость — 137 км/ч.

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Самая длинная цепочка из игрушечных автомобилей. Рекорд зафиксирован 5 мая 2014 года. Линия из игрушечных машиной длиной около 2 км (24189 машинок) была построена сотрудниками Национального автомобильного музея в Бьюли (Великобритания).

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Самая быстрая езда на двух колесах. Рекорд поставлен 31 августа 2016 года. Финский каскадет Веса Кивимяки "поставил" на два боковых колеса дизельный автомобиль BMW 330 и разогнался в такой позиции до 186,269 км/ч. Спонсором рекорда стала шинная компания Nokian, таким образом рекламировавшая "держак" ее резины. Интересно, что рекорд по дальности такой езды 29 февраля 2009 года тоже был поставлен на BMW — модели 316 E30 1983 года.

Самая длинная дистанция, пройденная на ветромобиле. За 18 дней в январе/феврале 2011 года Дирк Гион и Стефан Симмерер (Германия) проехали 5000 километров из Перта в Мельбурн (Австралия) на кайтмобиле Wind Explorer массой 220 кг. Автомобиль имел двойной движитель: мобильная ветряная турбина снабжала электроэнергией небольшой двигатель, а при очень сильном ветра воздушный змей давал автомобилю дополнительную тягу.

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