Самый волосатый автомобиль и другие странные авторекорды Гиннесса
В Книгу Гиннеса часто попадают совершенно безумные рекорды
Бывают совершенно безумные рекорды Гиннесса. Например, самый волосатый автомобиль. Или самый длинный банан на колесах. Или самая длинная цепочка из игрушечных машинок. "Популярная Механика" собрала ТОП-5 странных авторекордов.
Самый волосатый автомобиль. Рекорд зафиксирован 15 марта 2014 года. Fiat 500, принадлежащий итальянке Марии-Терезе Муньо и ее сыну Валентино Стассано, покрыт 120 килограммами натуральных человеческих волос. Муньо специализируется на изделиях из волос и автомобиль — это реклама ее работы на колесах.
Самый длинный автомобиль-банан. Рекорд зафиксирован в 2011 году, и надо сказать, что во всем мире не так и много бананов на колесах, чтобы его трудно было поставить. Автомобиль базируется на пикапе Ford F-150 1993 года, а его создатель Стив Брейтвейт из Мичигана конструировал The Big Banana Car с 2009 по 2011 год. Длина машины — 6,97 м, высота — 3,09 м. В машине помещается четверо пассажиров, сидящих друг за другом, ее максимальная скорость — 137 км/ч.
Самая длинная цепочка из игрушечных автомобилей. Рекорд зафиксирован 5 мая 2014 года. Линия из игрушечных машиной длиной около 2 км (24189 машинок) была построена сотрудниками Национального автомобильного музея в Бьюли (Великобритания).
Самая быстрая езда на двух колесах. Рекорд поставлен 31 августа 2016 года. Финский каскадет Веса Кивимяки "поставил" на два боковых колеса дизельный автомобиль BMW 330 и разогнался в такой позиции до 186,269 км/ч. Спонсором рекорда стала шинная компания Nokian, таким образом рекламировавшая "держак" ее резины. Интересно, что рекорд по дальности такой езды 29 февраля 2009 года тоже был поставлен на BMW — модели 316 E30 1983 года.
Самая длинная дистанция, пройденная на ветромобиле. За 18 дней в январе/феврале 2011 года Дирк Гион и Стефан Симмерер (Германия) проехали 5000 километров из Перта в Мельбурн (Австралия) на кайтмобиле Wind Explorer массой 220 кг. Автомобиль имел двойной движитель: мобильная ветряная турбина снабжала электроэнергией небольшой двигатель, а при очень сильном ветра воздушный змей давал автомобилю дополнительную тягу.
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