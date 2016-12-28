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"Шестисотый" для диктатора: на торги будет выставлен редчайший лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7837/55_main.1482879258.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/55_tn.1482879258.jpg Авто Подобные автомобили принадлежали президенту Ирака Саддаму Хусейну, президенту Уганды Иди Амину, а также императору Японии Хирохито

"Шестисотый" для диктатора: на торги будет выставлен редчайший лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman (фото)

Сегодня, 05:25

Подобные автомобили принадлежали президенту Ирака Саддаму Хусейну, президенту Уганды Иди Амину, а также императору Японии Хирохито

В январе следующего года на торги RM Sothebyʼs будет выставлен один из редчайших экземпляров лимузина Mercedes-Benz 600 Pullman, выпущенный в 1968 году. Эта модель пользовалась большой популярностью среди известных политических деятелей: подобные автомобили принадлежали президенту Уганды Иди Амину, лидерам Югославии и Румынии Иосипу Брозу Тито и Николае Чаушеску, императору Японии Хирохито, а также президенту Ирака Саддаму Хусейну, – пишет "Мотор".

Лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman выпускался с 1963 по 1981 год. В общей сложности было выпущено 2677 "шестисотых" этого поколения. Большая часть всех экземпляров модели – это автомобили с короткой колесной базой. Около 430 машин выпущены в удлиненной модификации Pullman. Из всех Pullman только 304 штуки имели четыре двери. Остальные – это шестидверные модификации.

6,2-меторовый лимузин оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 6,3 литра, развивающим 200 сил.

Выставленный на торги экземпляр оснащен пневмоподвеской, автоматической коробкой передач, электроприводами кресел и люка, кондиционером. Салон отделан бежевой кожей и древесиной вишневого дерева. В задней части салона установлен телевизор Sony и стереосистема Panasonic.

Машина могла разгоняться до максимальных 200 километров в час.

Помимо седанов, было собрано также 59 машин с кузовом "ландо" (открытая крыша над задним пассажирским салоном), а один автомобиль изготовили по заказу Ватикана.  Из всех выпущенных автомобилей только 41 были с бронированными кузовами. Также компания создала один прототип с кузовом "купе". 
Mercedes-Benz, лимузин, автомобили, автомобиль

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