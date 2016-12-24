Тест-драйв нового Nissan Juke: все плюсы и минусы солнца на колесах

Мы испытали эксклюзивную версию Juke после обновления. Внешне авто отличается от предыдущего формой верхних световых приборов: они вытянулись в форме бумеранга. Кроме того, нижняя часть бампера получила немного другую форму, а основные фары — возможность установки ксенона. Главная же фишка модели — в том, что она оборудована системой круговой безопасности (обзор 360 градусов, система контроля за рядностью и "слепыми зонами"), 18-дюймовыми литыми дисками, навигацией. Салон при этом получил премиальное оформление. Кроме ярко-желтой нижней части торпедо, тут есть такие же выделяющиеся вставки на дверях и воздуховодах, а также контрастная строчка на сиденьях, руле, картах дверей и кожаном козырьке панели приборов. Благодаря этим фишкам это первое авто за всю историю наших тест-драйвов, которое приковало настолько много женского внимания. Прямо на парковках к нам подходили и молодые девушки, и солидные бизнес-леди с просьбой дать глянуть, что же там внутри. И увиденное приводило их в восхищение. Однако на мой, сугубо мужской вкус, дизайн слишком приторный, а во внешности — слишком много претенциозности. Так и хочется спросить у этого автонаглеца: "Выглядишь ты ярко, но хорош ли ты в деле?".

ТЕХЧАСТЬ. Под капотом установлен 190-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 л и с вариатором. Звучит подозрительно: слишком уж много "лошадей" для такого объема. При этом полная масса не дотягивает и до 1500 кг (как у "Ланоса"): при таких показателях машина должна "рвать" с места. В выставленном по умолчанию режиме "спорт" авто радует хорошей отзывчивостью на различных скоростях, что удивляет соседей по потоку. А со старта машина готова тягаться с кем угодно. Вот только платить за это нужно специфическим подвыванием вариатора. Да и двигатель работает несколько шумновато. А может, и не двигатель — просто покрышки не подходят. В любом случае, в этой версии Juke нужно смириться с повышенным шумом в салоне.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ. Nissan Juke отлично держит дорогу на прямых участках, уверенно проходит повороты. Причем во время их прохождения рулевое колесо "правильно" наливается тяжестью, а по информативности сравнимо с рулем у спортивного автомобиля. За счет того, что водитель сидит высоко, в городе чувствуешь себя очень уверенно, а габариты ощущаются очень хорошо. Плюс помогает система кругового обзора, благодаря которой легко вписываться даже в узкие щели на тесных городских парковках. Но, хотя это и кроссовер, на плохих дорогах он ведет себя плохо: и шумно, и ямы ощущаются. При этом привод полный, но подключается автоматически. Кстати, момент, когда он включается, выявить не удалось; наверное, для этого нужно увязнуть в болоте, а мы не рискнули: есть подозрение, что можно застрять не из-за мощности двигателя, а из-за относительно небольшого клиренса. Вердикт: это чисто городской автомобиль с возможностью штурма бровок, но не более того.

МУЛЬТИМЕДИА. Тестовый автомобиль демонстрирует максимум оборудования, доступного для Juke в Украине. Например, систему кругового обзора, которая пришла в компактный кроссовер с Infiniti и старших моделей Nissan. На дисплей системы выводится картинка как с камеры заднего вида на дверях багажника, так и с внешних зеркал заднего вида, создавая иллюзию вида сверху. Правда, экран чуть устаревший: детали окружающего мира плохо просматриваются из-за зерна. Система конектится со смартфоном, но чтобы этого добиться, нужно долго рыться в настройках. После 30-й попытки подключения через "блютуз" удалось. Кстати, GPS-навигатор выходит в интернет через смартфон, после чего рассчитывает путь с учетом пробок. Плюс есть опция безопасности: по периметру авто установлены "охранные" датчики, которые контролируют слепые зоны, рядность и оценивают опасность со стороны других авто. Для водителя это проявляется в виде мигания индикатора в салоне. Честно говоря, через 2—3 дня к нему так привыкаешь, что просто не обращаешь внимания. Поэтому смысла переплачивать за эту систему нет.

Рулевое колесо. По информативности сравнимо с рулем у спорткара.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ. На предыдущих Juke был недостаток — слишком тесно сзади. Увы, новинка унаследовала эту проблему. Поэтому, если у вас семья, данный автомобиль не слишком подходит для решения повседневных задач. Да и багажник маловат. Точнее, его практически нет: 207 л объема позволяют загрузить только сумки после супермаркета. Да и материалы салона, хотя и выглядят красиво, очень нежные: на тестовой машине можно заметить царапины/потертости и мелкие пятнышки. Еще один вопрос, который нас волновал с практической точки зрения: как у этой машины с расходом топлива? В заявленные производителем 6—10 л на 100 км (ничего себе разница!) не сильно верилось. Так и есть: по итогу теста машина "съела" 9,5 л на сотню. Экономично ездить она может (есть возможность включения экорежима), но Juke с "задушенным" двигателем настолько сильно "тошнит", что уже через 5 минут экономии хочется включить режим "спорт" и наслаждаться поездкой.

Салон. Благодаря желтым деталям привлекает внимание женщин.

ВЕРДИКТ

ПЛЮСЫ:

После обновления авто стало симпатичнее и внутри, и снаружи.

Отличная динамика в режиме "спорт".

Управляемость автомобилем заслуживает высших похвал.

Мультимедийная система поддерживает круговой обзор и рассчитывает маршрут с помощью смартфона.

МИНУСЫ: