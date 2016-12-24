ТОП-10 любимых автомобилей американских богачей (фото)

Издание Edmunds составило список самых популярных автомобилей у обеспеченных американцев, чей годовой доход на семью превышает 250 тысяч долларов.

Например, бизнесмен Уоррен Баффетт, чье состояние оценивается почти в 65 миллиардов долларов, в качестве личной машины выбрал базовый Cadillac XTS стоимостью 45 тысяч долларов. А в итоговом рейтинге издания моделей премиальных марок и вовсе две, – пишет "Мотор".

Ford F-Series



Одна из самых продаваемых моделей в мире пользуется спросом и у богатых американцев. В гамме F-Series представлено множество модификаций с разными погрузочными площадками, силовыми установками и грузоподъемностью. Есть даже внедорожная модификация Raptor, на которой можно смело отправляться даже на гонки по пескам. Цены на пикап в США начинаются от 26 540 долларов.

Jeep Grand Cherokee



В США самый доступный вариант внедорожник стоит 30 395 долларов. Модель доступна с трехлитровым дизелем V6, бензиновым шестицилиндровым двигателем объемом 3,6 литра, 5,7-литровой "восьмеркой", а также в "заряженной" модификации SRT с агрегатом 6.4 V8.

Jeep Wrangler



Трехдверный внедорожник стоит от 24 тысяч долларов, а его пятидверная версия от 27,8 тысячи долларов. Для автомобиля предлагается 3,6-литровый шестицилиндровый бензиновый двигатель.

Lexus RX



На этом автомобиле, в отличие от предыдущих моделей, вряд ли захочется пробовать свои силы на бездорожье, но Lexus, по крайне мере, выглядит очень необычно. В США машина стоит от 43 тысяч долларов. Ее можно заказать с мотором V6 или гибридной силовой установкой.

BMW X5



Это единственная, кроме Lexus, машина премиальной марки в Топ-10. Вседорожник предлагается с четырех, – шести, – и восьмицилиндровыми моторами объемом от 2,0 до 4,4 литра. Цены начинаются от 55,5 тысячи долларов.

Ford Explorer



Внедорожник доступен с 2,3-литровой "четверкой", а также с двумя "шестерками" 3.5 – атмосфреной и турбированной. Цены модель начинаются от 31 660 долларов.

Toyota Highlander



Линейка вседорожников "Тойоты" в США представлена пятью моделями, включая RAV4, 4Runner, Sequoia и Land Cruiser. Но самым популярным у обеспеченных американцев является именно Highlander. Он стоит чуть дороже "Рафика" – от 30,6 тысячи долларов.

Honda Pilot



Всего в Топ-10 самых популярных машин у богачей попало сразу три "Хонды". "Пилот" – семиместный вседорожник, который конкурирует с Toyota Highlander и даже стоит столько же -- 30,6 тысячи долларов.

Honda Accord



"Аккорд" – единственный седан в этом рейтинге. Он стоит от 22,3 тысячи долларов. Помимо четырехдверки, в семейство входит купе и модификация с гибридной силовой установкой, цены на которую начинаются от 29,6 тысячи долларов.

Honda CR-V



Эта "Хонда" – самая продаваемая модель в США в сегменте кроссоверов, поэтому и ее присутствие в списке самых популярных автомобилей богачей тоже не удивительно. Вседорожник стоит от 23,8 тысяч долларов и предлагается с четырехцилиндровым мотором.