ТОП-10 необычных Chevrolet (фото)

Сегодня, 06:01

С 1911 года под брендом Chevrolet появился целый ряд культовых моделей и не меньше моделей необычных и редких

Chevrolet Express (1986)
Chevrolet Express (1986)

Компания Chevrolet была основана Луи Шевроле и Уильямом Дюрантом в 1911 году, а семь лет спустя Дюрант объединил ее с другим своим бизнесом — компанией General Motors. С тех пор под брендом Chevrolet появился целый ряд культовых моделей и не меньше моделей необычных и редких, – пишет "Популярная Механика".

Chevrolet Biscayne (1955). Тремя годами позже Biscayne пошел в производство, но — в совершено другом дизайне. Этот же концепт-кар 1955 года, спроектированный дизайнером Чаком Джорданом, имел целый ряд особенностей, возможных только в несерийном автомобиле. Например, заднепетельные двери и отсутствие центральных стоек. Машина была показана на шоу Motorama 1955 и чудом сохранилась — в 1950-х GM строила концепты сотнями и нередко уничтожала их сразу после подобных шоу.

65516a7143475b137b32b3577a4cd349_01.

Chevrolet Corvette SS XP-64 (1956). Больше всего концептов инженеры построили на базе Corvette. Этот, например, спроектирован командой под началом Зоры Аркус-Дунтова в качестве легкого спорткара — его масса составляет всего 840 кг, что при 307-сильном двигателем позволяло разгоняться до недетских скоростей. Автомобиль стартовал на гонке "12 часов Себринга", но составить конкуренцию "Ягуарам", "Мазерати" и "Феррари" не мог. Зато красивый.

f3afceb15e6f90b0e37783d19f55793c.

Chevrolet Engineering Research Vehicle I (1959). еще одна спортивная работа Зоры Аркус-Дунтова, первый из серии исследовательских автомобилей Chevrolet, построенных исключительно для научных целей, а не для серии или шоу. 726-килограммовый болид CERV-I предназначался для исследования руления и торможения (причем стеклопластиковый кузов весил всего 36 кг). Впоследствии было построено еще четыре машины серии CERV, последняя — в 1997 году.

fbb6f0e5ceda2f99c0a9f30d16ed650d.

Chevrolet Corvair Sebring Spyder XP-737 (1961). Разработка дизайнера Билла Митчелла, построенная в двух экземплярах, отличающихся длиной базы. Интересно, что первую версию так никогда и не показали широкой публике, хотя изначально предназначали для автошоу. Автомобиль был в первую очередь дизайнерским экспериментом; в 1966-м оба экземпляра были утилизированы.

d2537453c5034eab3b6702feb2133703

Chevrolet Corvair Testudo (1963). Сотрудничество Chevrolet с кузовным ателье Bertone. А дизайн разработал Джорджетто Джуджаро, совсем еще молодой и не основавший собственную студию ItalDesign. Дверей у машины нет — вверх поднимается весь фонарь кабины. Фары не скрываются, но приподнимаются во время езды и опускаются в ниши во время стоянки.

24b275b4cccf9d4b18201515ad667821.

Chevrolet Sidewinder (1964). 9 из 10 концепт-каров Chevrolet тех лет были на базе Corvette или Corvair. Sidewinder кардинально отличался от всех автомобилей марки — это была сочлененная "ломающаяся" амфибия, изгибающаяся в вертикальной и в горизонтальной плоскостях. Автомобиль оснащался двигателем Buick V8 и имел шины низкого давление. У него не было отдельного водного движителя — на плаву он вращал колесами и извивался, как змея, отталкиваясь от воды, будто с помощью рыбьего хвоста.

4ceb2c448351956ea696b1742cdd0429.

Chevrolet Turbo Titan III (1966). Газотурбинный тягач имел космическую внешность и дизайн, но все-таки первостепенной задачей разработчиков было испытания двигателя GT-309 мощностью 280 л.с. и его возможностей в плане использования на седельных тягачах.

00c39b511869a076a074c980379755f7.

Chevrolet Astro Vette (1968). Фантазия на тему "Корветта", разработанная с целью получить наименьшее возможное аэродинамическое сопротивление. Автомобиль не готовили к какому-то конкретному автосалону, но неоднократно демонстрировали в ходе локальных выставок Chevrolet и в связи с этим несколько раз переделывали. В 1992-м специально для музея компании автомобилю вернули первоначальный облик.

f8c39031efde19d1d510f0677827ee8a.

Chevrolet Corvette Ramarro (1984). И еще одна фантазия на базе "Корветта", более поздняя и работы ателье Bertone. Самой необычной чертой спорткара были сдвигающиеся вперед двери. Работа получила целый ряд престижных дизайнерских наград.

d44add9770724de09be99cbc109626e2.

Chevrolet Express (1986). Футуристический газотурбинный концепт-кар создавался как видение автомобиля XXI века. Немудрено, что парой лет позже он снялся в фильме "Назад в будущее II" — Express можно увидеть в будущем 2015 году, куда попадает Марти Макфлай.

cbfa964de193294d6dca7419ea4732bd.
шевроле, топ, топ-10, автомобили, general motors, chevrolet

Вы сейчас просматриваете новость "ТОП-10 необычных Chevrolet (фото)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Названы 10 самых популярных кроссоверов. Фото: autonews.com.ua

ТОП-10 самых популярных кроссоверов

Вчера, 04:45

На первое место в рейтинге забралась Honda CR-V

Авто

Nash Ambassador Brougham Coupe, Канада

ТОП-12 полицейских ретромашин

28 Января, 05:35

Эти автомобили были выпущены до 1970 года и сейчас больше кажутся забавными, нежели угрожающими

Авто

ТОП-6 маленьких машин с большими моторами

27 Января, 06:40

Про некоторые маленькие машины говорят, что они больше, чем снаружи, но некоторые из этих карманных "монстров" имеют моторы больше них самих

Авто

Walmart начнут продавать автомобили

В США начнут продавать автомобили в супермаркетах

26 Января, 00:28

Помимо подбора машины, сервис позволит выбрать способ покупки (например, в кредит) и оформить страховку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования