ТОП-10 необычных Chevrolet (фото)

С 1911 года под брендом Chevrolet появился целый ряд культовых моделей и не меньше моделей необычных и редких

Компания Chevrolet была основана Луи Шевроле и Уильямом Дюрантом в 1911 году, а семь лет спустя Дюрант объединил ее с другим своим бизнесом — компанией General Motors. С тех пор под брендом Chevrolet появился целый ряд культовых моделей и не меньше моделей необычных и редких, – пишет "Популярная Механика".



Chevrolet Biscayne (1955). Тремя годами позже Biscayne пошел в производство, но — в совершено другом дизайне. Этот же концепт-кар 1955 года, спроектированный дизайнером Чаком Джорданом, имел целый ряд особенностей, возможных только в несерийном автомобиле. Например, заднепетельные двери и отсутствие центральных стоек. Машина была показана на шоу Motorama 1955 и чудом сохранилась — в 1950-х GM строила концепты сотнями и нередко уничтожала их сразу после подобных шоу.

Chevrolet Corvette SS XP-64 (1956). Больше всего концептов инженеры построили на базе Corvette. Этот, например, спроектирован командой под началом Зоры Аркус-Дунтова в качестве легкого спорткара — его масса составляет всего 840 кг, что при 307-сильном двигателем позволяло разгоняться до недетских скоростей. Автомобиль стартовал на гонке "12 часов Себринга", но составить конкуренцию "Ягуарам", "Мазерати" и "Феррари" не мог. Зато красивый.

Chevrolet Engineering Research Vehicle I (1959). еще одна спортивная работа Зоры Аркус-Дунтова, первый из серии исследовательских автомобилей Chevrolet, построенных исключительно для научных целей, а не для серии или шоу. 726-килограммовый болид CERV-I предназначался для исследования руления и торможения (причем стеклопластиковый кузов весил всего 36 кг). Впоследствии было построено еще четыре машины серии CERV, последняя — в 1997 году.

Chevrolet Corvair Sebring Spyder XP-737 (1961). Разработка дизайнера Билла Митчелла, построенная в двух экземплярах, отличающихся длиной базы. Интересно, что первую версию так никогда и не показали широкой публике, хотя изначально предназначали для автошоу. Автомобиль был в первую очередь дизайнерским экспериментом; в 1966-м оба экземпляра были утилизированы.

Chevrolet Corvair Testudo (1963). Сотрудничество Chevrolet с кузовным ателье Bertone. А дизайн разработал Джорджетто Джуджаро, совсем еще молодой и не основавший собственную студию ItalDesign. Дверей у машины нет — вверх поднимается весь фонарь кабины. Фары не скрываются, но приподнимаются во время езды и опускаются в ниши во время стоянки.

Chevrolet Sidewinder (1964). 9 из 10 концепт-каров Chevrolet тех лет были на базе Corvette или Corvair. Sidewinder кардинально отличался от всех автомобилей марки — это была сочлененная "ломающаяся" амфибия, изгибающаяся в вертикальной и в горизонтальной плоскостях. Автомобиль оснащался двигателем Buick V8 и имел шины низкого давление. У него не было отдельного водного движителя — на плаву он вращал колесами и извивался, как змея, отталкиваясь от воды, будто с помощью рыбьего хвоста.

Chevrolet Turbo Titan III (1966). Газотурбинный тягач имел космическую внешность и дизайн, но все-таки первостепенной задачей разработчиков было испытания двигателя GT-309 мощностью 280 л.с. и его возможностей в плане использования на седельных тягачах.

Chevrolet Astro Vette (1968). Фантазия на тему "Корветта", разработанная с целью получить наименьшее возможное аэродинамическое сопротивление. Автомобиль не готовили к какому-то конкретному автосалону, но неоднократно демонстрировали в ходе локальных выставок Chevrolet и в связи с этим несколько раз переделывали. В 1992-м специально для музея компании автомобилю вернули первоначальный облик.

Chevrolet Corvette Ramarro (1984). И еще одна фантазия на базе "Корветта", более поздняя и работы ателье Bertone. Самой необычной чертой спорткара были сдвигающиеся вперед двери. Работа получила целый ряд престижных дизайнерских наград.

Chevrolet Express (1986). Футуристический газотурбинный концепт-кар создавался как видение автомобиля XXI века. Немудрено, что парой лет позже он снялся в фильме "Назад в будущее II" — Express можно увидеть в будущем 2015 году, куда попадает Марти Макфлай.