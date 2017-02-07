ТОП-10 необычных Ferrari (фото)

Энцо Феррари основал компанию в 1929 году как спортивное подразделение, "доводившее" машины Alfa Romeo до гоночного уровня, а в 1940-м спроектировал и построил первый собственный автомобиль. "Популярная Механика" сделала обзор необычных Ferrari разных лет.



Auto Avio Costruzioni 815 (1940). Самый первый автомобиль Энцо Феррари. На тот момент великий конструктор еще не дал фирме собственного имени, и она называлась Auto Avio Costruzioni. Спорткар с полуторалитровым двигателем был спроектировал экс-инженерами "Альфа Ромео" Альберто Массимино и Витторио Беллентани. Машина выступала на Гран-При Брешиа 1940 года, но не слишком удачно. Один из двух построенных экземпляров сохранился — шасси 021, на котором стартовал великий Альберто Аскари, и сегодня хранится в частной коллекции Марио Ригини.

Ferrari 410 Superfast I (1956). Автомобиль, разработанный студией Pininfarina по мотивам американского дизайна (в частности — Cadillac) того времени. Концепт-кар с 340-сильным двигателем Ferrari V12 предназначался для рекламы Ferrari на американском рынке (хотя был представлен на Парижском автосалоне) и входил в выпускавшуюся в 1950-х — 1960-х годах серию Ferrari America.

Ferrari 854 (1959). Довольно неожиданная попытка Ferrari засветиться на рынке недорогих компактных автомобилей. На 854-й был установлен двигатель объемом, соответствующим названию, и это был единственный в истории двигатель Ferrari меньше одного литра. Кузов автомобиля был переработанным Fiat 1200 Coupe. Автомобиль тестировали (в том числе сам Энцо для личных нужд), а затем передали все наработки компании ASA, которая на его базе сделала модель ASA 1000. Все-таки компактный класс не был стезей Ferrari.

Ferrari 400 Superamerica Pinin Farina Coupé Speciale (1959). В рамках "американской" серии автомобилей Ferrari существовала модель 400 Superamerica — с 1959 по 1964 годы было выпущено 47 машин этой серии. Некоторые были уникальны. Например, вот эта версия с кузовом от Pininfarina, была построена специально для личной эксплуатации Джанни Аньелли, основателя Fiat. Она была первой из 47 "суперамерик".

Ferrari 400 Superamerica Superfast IV (1962). еще три 400 Superamerica были концептуальными прототипами в кузовах Pininfarina, разработанными для презентации серии на автосалонах 1960, 1961 и 1962 годов соответственно. На снимке — последний из таких концепт-каров. Заметим, что все три машины были просто разными кузовами на одном и том же шасси 2207SA — так что они считаются одним-единственным автомобилем. "Отработанные" кузова уничтожались.

Ferrari 250 LM (1963). Эта версия 250 Le Mans предназначалась для гонок класса GT. Но для омологации FIA требовалось, чтобы было серийно построено не менее 100 экземпляров автомобиля — а этого Ferrari сделать не могла. К 1965-му сделали всего 32 машины, и Ferrari была вынуждена отказаться от участия 250 LM в гонках. Стоит заметить, что на снимке — самый первый, еще концептуальный экземпляр, серийная машина выглядела чуть по-другому.

Ferrari Dino Berlinetta Speciale (1965). По сути, первый автомобиль Ferrari, послуживший основой дизайна компании и всех ее среднемоторных моделей на следующие 20 лет. Дизайнером выступил Аидо Бровароне из Pininfarina. На тот момент это был самый низкий автомобиль Ferrari (что повлекло за собой ряд трудностей, в частности — с обзором назад). На концепте базировались модели Ferrari Dino 206 и 246 GT.

Ferrari Dino 206 Competizione (1967). Поиск собственной формы образца 1967 года. На этом автомобиле появились дверь типа "крыло чайки", а кокпит стал полностью прозрачным. Концепт показали на Франкфуртском автосалоне, и многие элементы машины легли в основу модели Dino 206 GT.

Ferrari 250 P5 Berlinetta Speciale (1968). Опередивший свое время футуристический концепт-кар с трехлитровым двигателем V12 в первую очередь был предназначен для аэродинамических исследований. Критиками и специалистами машина была принята плохо — такой стиль стал популярен лишь десятью годами позже.

Ferrari 512 S Modulo (1970). И еще более футуристический концепт-кар, созданный дизайнером Паоло Мартином для Женевского автосалона 1970 года. 550-сильный двигатель разгонял автомобиль до 350 км/ч, но машина не могла быть ничем, кроме шоу-кара, и потому еще мощь осталась невостребованной.