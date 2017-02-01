ТОП-10 необычных Jeep (фото)

Сегодня, 05:48

За длинную историю марки появлялись очень интересные Jeep, и не только внедорожные

Jeep Jeepster
Jeep Jeepster

Первые Jeep — тогда они еще были просто моделью Willys — появились в 1941 году, а после войны постепенно выделились в отдельный бренд, широко известный своими внедорожниками. Тем не менее, за длинную историю марки появлялись очень интересные Jeep, и не только внедорожные, – пишет "Популярная Механика".

Kaiser-Willys Jeep Wide-Trac (1960). Концепт-кар, разработанный под брендом Jeep компанией Kaiser, которая за семь лет до того поглотила материнскую фирму Jeep — Willys-Overland. Над дизайном трудилось кузовное ателье Crown Coach — в результате должен был получиться, как говорят у нас, вахтовый автобус повышенной проходимости (а точнее, универсальное шасси для установки целого ряда грузовых и пассажирских кузовов). Автомобиль получился не очень удачным по ряду параметров, и проект был закрыт, единственный изготовленный экземпляр не сохранился.

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Jeep XJ002 Bolide (1969). На фоне моды на масл-кары компания Kaiser Jeep решила предстаивть свою версию спорткара. В 1969 году появились сразу два концепта — открытый XJ001 и закрытый XJ002 (про XJ001 мы писали отдельно). Автомобиль XJ002 был построен на шасси модели Jeepster Commando и имел легкий пластиковый кузов. Концепт сохранился до наших дней, в настоящее время находится на реставрации.

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Jeep Wagoneer 2000 (1991). Футуристический прототип автомобиля XXI века (вообще, в конце 80-х — начале 90-х было очень модно предсказывать, на чем будут ездить в 2000-х годах). В принципе, получилось близко. Машина была оснащена 5,2-литровым 220-сильным двигателем, имела полный привод и интерьер в стиле люкс.

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Jeep Ecco (1993). Малолитражка в стиле "эко-френдли": машина полностью сделана из быстроразлагаемых и перерабатываемых материалов. Оборудована 1,5-литровым 85-сильным двигателем и полным приводом.

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Jeep Jeepster (1998). Концепт-кар, получивший название в честь классической модели 1960-х, в первую очередь характеризовался удивительными шинами, специально разработанными Goodyear. Даже после прокола всех четырех колес машина могла двигаться еще порядка 75 км на спущенных шинах.

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Jeep Treo (2003). Электромобиль с двумя моторами, приводящими в движение соответственно передние и задние пары колес, попытка показать что-то подобное "Смарту" на Токийском автосалоне 2003 года.

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Jeep Nukizer 715 (2010). Поразительной красоты ретро-внедорожник дал начало целой серии концепт-каров Jeep, выполненных в винтажной стилистике. Визуально дизайнеры отталкивались от классической армейской модели Kaiser Jeep M715 (1965). Титанические шины Goodrich KM2 и 2,8-литровый турбодизельный двигатель обеспечивали машине великолепную проходимость.

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Jeep Wrangler Blue Crush (2011). Концептуальный сафари-кар, разработанный (впрочем, как и предыдущая модель) подразделением Mopar, специализирующимся на производстве и поставках запасных частей для автомобилей концерна Chrysler. Эту машину смело можно считать самым "вездеходистым" Jeep в истории.

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Jeep J-12 (2012). Безупречно красивый ретро-пикап, логическое продолжение Nukizer 715, разработанное дизайнером Кайлом Эвансом.

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Jeep Mighty FC (2012). И еще один ретро-джип, на это раз в необычном форм-факторе легкого бескапотного пикапа. Дизайн модели отсылает зрителя к классической модели грузовичка Jeep Forward Control, производившейся с 1956 года. Базой концепта стал Wrangler Rubicon, усиленный тюнингованными компонентами от Mopar.

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