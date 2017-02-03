ТОП-10 необычных Mercedes-Benz (фото)

Mercedes-Benz — это абсолютный символ немецкого качества и класса, марка, ассоциирующаяся в первую очередь с дорогими и шикарными автомобилями, хотя в линейке Mercedes есть и вполне скромные модели. А в истории компании и вовсе были исключительно необычные автомобили — о них и поговорим, – пишет "Популярная Механика".



Mercedes-Benz W 17 (1931). Заднемоторный концепт-кар, разрабатывавшийся как "народный автомобиль" (который впоследствии стал "Фольксваген Жук"). Всего было изготовлено 12 экземпляров, отличающихся техническими элементами, но в серию машину так и не запустили. Ни один W 17 до наших дней не сохранился.

Mercedes-Benz T80 (1939). Рекордный стримлайнер, разработанный для Mercedes-Benz Фердинандом Порше. Изначально он создавался для установки нового мирового рекорда скорости на суше, но из-за начала II Мировой войны попытка так и не состоялась. На автомобиле стоял 12-цилиндровый двигатель Daimler-Benz DB 603 объёмом 44,5 литра (!) — по сути, это была модификация авиационного DB-601 от Messerschmitt Bf 109. Поскольку автомобиль сохранился и находится в прекрасном состоянии, многие настаивают на скоростном заезде, который может доказать, что в 1940 году T80 побил бы мировой рекорд, случись испытание на самом деле.

Mercedes-Benz Rennwagen-Schnelltransporter (1954). Построенный в единственном экземпляре по заказу Альфреда Нойбауэра, руководителя гоночной команды Mercedes-Benz, транспортёр для болидов "Формулы-1". Грузовик имел обтекаемую форму и мощный двигатель, разгоняющий его до 160 км/ч с грузом (!) — это позволяло оперативно доставлять повреждённые болиды в боксы. После ухода команды из автогонок в 1955-м транспортёр в течение многих лет просто ржавел на базе, а затем был разрезан на металл. В 1990-х годах автомобиль был воссоздан по фотографиям.

Mercedes-Benz 230 SL Pininfarina Coupé (1964). Дизайн Mercedes-Benz всегда оставался довольно каноничным, и компания нечасто обращалась к сторонним дизайнерским ателье. 230 SL Pininfarina Coupé был создан по инициативе Pininfarina дизайнером Томом Тьярдой, а после представления его на автосалоне компания получила ряд заказов на модель — но Mercedes не был заинтересован, машина осталась в единственном экземпляре, который в итоге купил магнат Аксель Шпрингер.

Mercedes-Benz C111 Design Concept Bruno Sacco (1969). С 1969 по 1979 годы компания Mercedes-Benz построила серию концептуальных спорткаров C111, на которых устанавливались опытные дизельные двигатель, турбонаддув разных конструкций, а также двигатели системы Ванкеля. Машины не планировались к участию в гонках, а предназначались именно для испытаний двигателей. Почти везде утверждается, что машин было четыре, но на самом деле ещё до официльной первой модели C111-I в единственном экземпляре был изготовлен концепт, разработанный дизайнером Бруно Сакко (в 1975-м он возглавит отдел дизайна компании и будет на этой должности вплоть до 1999-го).

Mercedes-Benz C111-IV (1979). Последняя и самая странная версия C111. Автомобиль имел 500-сильный двигатель и разгонялся более чем до 400 км/ч — это было исследование аэродинамических свойств автомобиля.

Mercedes-Benz 190 E Stadtwagen W201 (1981). Один из самых нехарактерных концепт-каров Mersedes-Benz — условная попытка занять нишу компактных и недорогих автомобилей. В принципе, если убрать колпаки, ничего не будет роднить 190 E Stadtwagen с "Мерседесами".

Mercedes-Benz NAFA (1982). Концепт городского микроавтомобиля, предназначенного для передвижения на малые дистанции — из дома на работу или до магазина, и обратно. Длина NAFA — всего 2,5 метра, и в Mercedes-Benz серьёзно задумывались о пуске микрокара в серию (впоследствии они всё-таки осуществили этот план в виде Smart), но машину никак не могли "заставить" укладываться в нормы безопасности.

Mercedes-Benz F100 (1991). Концепт-кар, в котором было реализовано представление Mercedes-Benz о семейном автомобиле XXI века. Водитель сидел посередине, позади попарно располагались четыре пассажира. Многие решения, использованные в концепте, впоследствии нашли применение в серийных моделях компании.

Mercedes-Benz EXT-92 (1992). Фантастический грузовик, представленный н Франкфуртском автосалоне 1992 года. Основными задачами было обеспечение хороших аэродинамических свойств, а также комфорта и безопасности водителя. Многие при описании этой машины указывают на сходство с известным и более ранним концептом МАЗ-2000 "Перестройка", но в отличие от МАЗ EXT-92 — обычный тягач, без модульной компоновки.