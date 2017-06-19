ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине

Сегодня, 06:12

Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус, при наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка

Opel Corsa. Фото:
Opel Corsa. Фото:

Эксперты назвали самые доступные для украинцев новые машины. Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус. При наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка, – передает 24 Телеканал.

Однако среди бюджетных машин выбор невелик. В таком случае, скорее всего, будут рассматриваться марки стран постсоветского пространства.

По подсчетам экспертов Cardiagram, на сегодня звание самого дешевого нового авто в Украине удерживает Daewoo Matiz – 5 510 долларов.

Его выпускают в Узбекистане на местном совместном предприятии с американским концерном General Motors. Объем мотора Matiz – меньше литра. При этом хэтчбек довольно прожорлив для своих размеров – 5,5 л топлива на 100 км. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 л.

ТОП-10 самых дешевых автомобилей

1. Daewoo Matiz ($5 510);

2. ЗАЗ Сенс ($6 735);

3. Ravon R2 ($7 025);

4. ЗАЗ Forza ($8 545);

5. Ravon R4 ($8 955);

6. Daewoo Gentra ($9 610);

7. ЗАЗ Вида ($9 855);

8. Great Wall C30 ($9 940);

9. Renault Sandero ($11 030);

10. Renault Logan ($11 185).
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