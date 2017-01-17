ТОП-10 ярких новинок Детройтского автосалона (фото)

До 22 января продолжается крупнейшая в США автомобильная выставка – North American International Auto Show (NAIAS). В ее рамках впервые показано около 40 новых и обновленных моделей. Большинство из них ориентированы на местный рынок, где по итогам 2016 г. были проданы рекордные 17,55 млн новых автомобилей, но ряд новинок имеют и международные перспективы.

Audi Q8

Показан прототип нового кроссовера. Q8 станет самым большим и дорогим внедорожником Audi (длина превысит 5 м). В компании уверяют, что внешне этот весьма габаритный автомобиль будет немного напоминать спортивное купе.

Концепт оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входит трехлитровый бензиновый турбомотор V6, электродвигатель и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Ее суммарная мощность 449 л.с., крутящий момент 700 Н•м. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,4 с. Максимальная скорость – 250 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле – 2,3 л на 100 км. Кроссовер оснащен системой полного привода и адаптивной пневматической подвеской. Фары матричные, они и визуально выглядят как состоящие из отдельных фрагментов. Под кромкой капота проложен световод, подающий динамические сигналы поворота.

Технические характеристики серийной модели пока держатся в секрете. Возможно, в моторную линейку войдут дизельные и бензиновые двигатели V6 и V8 с турбонаддувом. Спортивная версия SQ8 может получить 4,0-литровый дизельный V8 с отдачей 430 л.с. Ожидается, что серийный автомобиль будет показан в 2018 г., а в продаже он появится в 2019 г.

Bentley Continental Supersports

Это наиболее мощная дорожная версия двухдверки Continental. Двигатель W12 6.0 развивает 710 л.с. при крутящем моменте 1017 Н•м. Новое купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, его максимальная скорость 336 км/ч (это рекордные показатели для дорожных Bentley). Агрегатируется мотор с восьмиступенчатым автоматом ZF. Полноприводная система в обычных условиях отправляет на заднюю ось 60% тяги.

Модель будет выпускаться как в закрытом кузове, так и в версии кабриолет (она получит в названии приставку Convertible).

Адаптивная подвеска стала более жесткой, уменьшен клиренс, изменены настройки систем стабилизации и векторизация тяги. Вторая из них выборочно подтормаживает колеса при движении в повороте, обеспечивая оптимальные условия использования крутящего момента.

Внешне Supersports отличается от обычных Continental измененными бамперами, углепластиковым аэродинамическим пакетом, тонированной оптикой, черными окантовкой стекол, решеткой радиатора и вентиляционными прорезями на капоте.

В продаже новинка ожидается весной нынешнего года, цена в Великобритании составит 212,5 тыс. фунтов, а кабриолета – 233,8 тыс. фунтов.

BMW 5-Series

В Детройте произошла мировая премьера седьмого поколения (индекс кузова G30) этого популярного автомобиля. Предыдущее поколение с индексом кузова F10 выпускалось с 2010 г.

Экстерьер новинки получил изменения эволюционного характера, главным образом, его привели к текущему фирменному стилю марки, по образу флагмана — BMW 7-Series G11/G12. Можно указать на другие бамперы, расширенную радиаторную решетку, подправленную оптику и хромированные воздухозаборники на передних крыльях. Интерьер 5-Series также приблизился к премиальной "семерке". Автомобиль стал на 3,5 см длиннее (4,94 м) и на 1 см шире (1,87 м).

В список стандартного оснащения вошли двузонная климатическая установка с функциями ароматизации и ионизации, увеличенный проекционный экран, беспроводная зарядка для мобильных телефонов. Утверждается, что электроника может не только самостоятельно припарковать автомобиль, но и обнаружить ближайшее свободное место.

В базе седан предлагается с двухрычажной подвеской спереди и пятирычажкой сзади. Опционально его можно оснастить адаптивными амортизаторами, активными стабилизаторами и полноуправляемым шасси.

В начале продаж линейка моторов будет состоять из двух бензиновых и двух дизельных. Младший BMW 520d оснащен 190-сильным двухлитровым дизелем рабочим (190 л.с., 400 Н•м). 530i оснащается двухлитровым бензиновым мотором (252 л.с. 350 Н•м). Дизель на 530d имеет объем 3 л (265 л.с., 620 Н•м). На 540i установлен трехлитровый бензиновый мотор (340 л.с., 450 Н•м). Начальная модификация оснащена шестиступенчатой механикой, остальные – восьмидиапазонным автоматом.

Infiniti QX50

Показан прототип второго поколения этого кроссовера. Объявлено, что серийные модели будут оснащаться турбомотором VC-Turbo с переменной степенью сжатия (от 8:1 до 14:1). Производство этого двухлитрового бензинового двигателя (272 л.с., 390 Н•м) начнется в 2018 г.

Компания утверждает, что VC-Turbo превзойдет по параметрам многие бензиновые "турбочетверки" и будет близок к некоторым "шестеркам", отстающим от него по топливной эффективности на 27%. Старшие версии модели получат трехлитровый V6, известный по кроссоверам Q50 и Q60.

Еще одной принципиальной новинкой станет система ProPILOT, которая будет помогать водителю во время движения и парковки, а также возьмет на себя некоторые функции беспилотного управления автомобилем.

В продаже серийный Infiniti QX50 второго поколения появится не ранее 2018 г.

Kia Stinger

Производитель называет этот автомобиль спортседаном и фастбеком. Хотя у него заднее стекло поднимается вместе с крышкой багажника, как у обычного хэтчбека. Автомобиль довольно большой: длина 4,83 м, ширина 1,87 м, колесная база 2,91 м. И при этом он низкий – 1,4 м, как и положено моделям, претендующим на спортивность. В Детройте состоялась его мировая премьера.

В первую очередь модель появится на рынке США (до конца текущего года). Там будут предлагать два бензиновых двигателя: "турбочетверка" 2.0 семейства Theta II (258 л.с., 352 Н•м) и V6 3.3 Twin-Turbo GDI (370 л.с., 510 Н•м). Они оба будут агрегатироваться с восьмиступенчатым автоматом. Stinger со старшим двигателем разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с, его максимальная скорость 269 км/ч. Изначально автомобиль заднеприводный, полный привод – опция.

Набор систем безопасности включает автоматическое торможение, слежение за разметкой и состоянием водителя, адаптивный круиз-контроль. В салоне установлен медиацентр с семидюймовым экраном и шестью динамиками. За доплату можно получить премиальную аудиосистему Harman/Kardon с 15 динамиками, включая сабвуфер (под задним сиденьем). Также доступны проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона и др.

Lexus LS

Представлено пятое поколение этого премиального седана. Первое поколение дебютировало в Детройте же 28 лет назад. Новинка построена на заднеприводной платформе GA-L, с которой в сентябре на Парижском автосалоне дебютировало купе LC.

Разработчики говорят, что строили новый LS, забыв о старом, с чистого листа. Автомобиль стал крупнее – в длину он прибавил 5,5 см (5,24 м), в ширину — 1,5 см (1,9 м), колесная база выросла на 3,5 см (3,13 м). Уменьшилась только высота – на 1,5 см (1,45 м).

Двигатель новый — "битурбошестерка" 3.5 (420 л.с., 599 Н•м). Коробка – десятиступенчатый автомат Aisin. До 96,5 км/ч седан разгоняется за 4,5 с. Ожидается, что со временем моторная гамма расширится, появятся также гибридный вариант и работающий на водороде.

За безопасность отвечает хорошо известный комплекс VDIM новой модификации. Все сидения оснащены обогревом, вентиляцией и системой массажа. У кресла, стоящего за передним пассажиром, можно отклонить спинку на 48 градусов (для сна). LS впервые оборудован пневматической подвеской с так называемой функцией доступа – при разблокировке дверей автомобиль приподнимается и опускает валики боковой поддержки – для удобства посадки.

Диагональ центрального экрана – 12,3 дюйма. В число опций входят большой цветной проекционный дисплей на лобовом стекле, аудиосистема Mark Levinson с объемным звучанием и активным шумоподавлением и др.

Продажи новинки начнутся весной 2017 г.

Mercedes-Benz E-Class Coupe

В Детройте состоялась мировая премьера нового купе. В прошлом году здесь же дебютировал E-Class в кузове "седан". В отличие от предыдущих поколений подобного купе, базировавшихся на платформе С-класса, новинка построена на платформе Е-класса, поэтому стала длиннее на 12 см (4,83 м), на 7,5 см шире (1,86 м) и на 3 см выше (1,43 м). Колесная база прибавила 11 см и теперь составляет 2,87 м.

На европейском рынке в моторную гамму модели вошли четыре двигателя – один дизельный и три бензиновых. Их мощность от 184 до 333 л.с. Все комплектации по умолчанию оснащены девятискоростной коробкой 9G-Tronic, а фирменная система полного привода 4MATIC в базе идет только в топовом исполнении (модель E400).

Покупатель может выбирать адаптивную подвеску Dynamic Body Control, пневмоподвеску Air Body Control или шасси со стальными пружинами Dynamic Control.

Продажи новинки начнутся весной этого года.

Porsche 911 GTS

В линейке двухдверной модели 911 появилось сразу пять новых модификаций с приставкой GTS: 911 Carrera GTS, 911 Carrera GTS Cabriolet, 911 Carrera 4 GTS, 911 Carrera 4 GTS Cabriolet и 911 Targa 4 GTS. Все они оснащены наддувным трехлитровым оппозитным двигателем, выдающим 450 л.с. и 550 Н•м. Коробки передач две: семиступенчатые робот и механика. Привод передний или полный (в зависимости от модели). В базовое оснащение входят 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с центральной гайкой.

Самый динамичный вариант — полноприводное купе 911 Carrera 4 GTS. С пакетом Sport Chrono (базовое оснащение) и роботом оно разгоняется до 100 км/ч за 3,6 с. Максимальная скорость все моделей не менее 300 км/ч. Самый быстрый вариант — заднеприводное купе GTS с механикой, развивающее 312 км/ч. Переход на наддувный двигатель сделал модель экономичнее. Например, заднеприводное купе расходует в смешанном цикле 8,3 л на 100 км пути (было 8,7 л).

Toyota Camry

Состоялась мировая премьера восьмого поколения этой популярной модели. Показана американская версия, как от нее будет отличаться европейская, пока не сказали. Автомобиль практически не изменился в длину и ширину (4,86 м и 1,84 м соответственно), но стал на 3 см ниже (1,44 м). Колесная база выросла на 5 см (2,82 м).

Пока заявлены три силовых агрегата. Первый – "четверка" 2.5 из новой линейки, которая совмещена с восьмиступенчатым автоматом. Второй – V6 3.5 с системой впрыска топлива. Третий – гибридный.

Из других важных перемен — в задней подвеске вместо стоек McPherson установили систему на двойных поперечных рычагах. Уровень вибраций удалось снизить благодаря новой системе крепления мотора.

В базовое оснащение входит комплекс безопасности, включающий автоматическое торможение с обнаружением пешеходов, адаптивный круиз контроль с радаром, работающий во всем диапазоне скоростей, контроль за разметкой с помощником движения по полосе, мониторинг слепых зон зеркал и трафика сзади. Также есть автоматическое переключение дальнего света.

Продажи новинки должны начаться летом этого года.

Volkswagen Tiguan Allspace

Кроссовер Tiguan впервые добрался до рынка США, но только в своей длиннобазной семиместной версии. Там он будет продаваться просто как VW Tiguan, а автомобиль с приставкой Allspace будет продаваться в Европе (его дебют состоится в марте на Женевском автосалоне). Он на 21,5 см длиннее короткобазного исходника (4,7 м), его колесная база больше на 11 см (2,79 м).

Внешне новинку от автомобиля со стандартной базой отличают задние дверцы, стойки и остекление. При запуске в США у него будет только один мотор: двухлитровая "турбочетверка" 186 л.с. и 300 Н•м. В Европе выбор двигателей обещают шире: бензиновые 150, 180 и 220 л.с., а также дизели 150, 190 и 240 л.с., сочетаемые с "роботами" DSG.

В зависимости от версии в комплектацию входят адаптивный круиз-контроль и автоматическое торможение с обнаружением пешеходов, мониторинг слепых зон зеркал и цифровая приборная панель. Опционально (или в старших версиях) автомобиль комплектуется системой полного привода 4Motion с селектором режимов движения Active Control.

Сообщается, что цена базовой версии Tiguan Allspace в Германии будет от 30 тыс. евро, продажи начнутся во второй половине текущего года.