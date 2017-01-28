ТОП-12 полицейских ретромашин (фото)

Эти автомобили были выпущены до 1970 года и сейчас больше кажутся забавными, нежели угрожающими

Сейчас для полицейских делают автомобили, которыми, кажется, можно пробивать стены. И больно от этого будет только этим самым стенам. А на заре автомобилестроения в машины правоохранительных органов превращали то, что могли превратить. Вероятно, из-за этого сейчас они выглядят несколько курьезно. "Мотор" выбрал 12 машин с особыми ливреями, которые были выпущены до 1970 года и сейчас больше кажутся забавными, нежели угрожающими.

Jaguar Mark 2 Великобритания

"Ягуар" Mark 2 использовался полицией Великобритании в 1960-х для патрулирования автомобильных дорог и магистралей, на которых в то время не было ограничений скорости. Выбор полисменов пал именно на "Ягуар" из-за того, что на таких тачках британские преступники любили сматываться от представителей в лице работников правоохранительных органов. Как говорится, клин клином вышибают.

Wolseley 6/110 Великобритания

Глядя на седан 6/110 ныне несуществующей британской компании Wolseley, трудно представить, что над его обликом работали люди из ателье Pininfarina. А они работали. Правда, руку к внешнему виду модели приложили и парни из British Motor Company, которая владела правами на марку Wolseley в 1950-х и 1960-х. Несмотря на спорный внешний вид машины, "Википедия" утверждает, что, по мнению некоторых офицеров полиции Лондона, 6/110 является лучшим автомобилем для патрулирования районов с большой концентрацией криминальных элементов.

BMW Isetta 300 Германия

Букашка BMW Isetta 300 использовалась в конце 1950-х-начале 1960-х полицейскими в Германии. Выбор властей пал на эту машину из-за того, что она была не очень дорогой. Естественно, ни в каких погонях "Изетта" не участвовала. На этих машинах ездили сотрудники полиции, занимавшиеся расследованиями. Причем, не всем "Изеттам" полагался проблесковый маяк.

BMW 501 Германия

А вот на этом BMW уже можно было действительно гоняться за преступниками. Потому что модель 501 не комплектовалась моторами, у которых было бы менее шести цилиндров. 501-е использовали правоохранительные органы Баварии и Нижней Саксонии. Автомобиль на этой фотографии еще и "кинозвезда". Машина снималась в немецком телевизионном сериале Funkstreife Isar 12, на что непрозрачно намекает установленный на ней номерной знак.

Ford V8 Super Deluxe Coupe Канада

Наверное, сейчас о Ford V8 Super Deluxe мечтает каждый, кто хочет превратить свой гараж в маленький цех по выпуску хотродов. А в начале 1940-х на таких вот купе рассекали офицеры полицейского подразделения канадской провинции Британская Колумбия. Самый маленький из предлагавшихся для этой модели мотор – 3,7-литровая "шестерка".

Nash Ambassador Brougham Coupe Канада

Парад автомобилей канадской полиции 1960-х продолжает Nash Ambassador Brougham Coupe. 5,2-метрое заднеприводное купе верой и правдой служило и охраняло спокойствие граждан Нью-Уэстминстера (провинция Британская Колумбия). Под чудовищных размеров капотом двухдверки скрывался шестицилиндровый мотор мощностью 114 лошадиных сил. Сочетался он с трехступенчатой коробкой передач.

Cord Police Car США

Американская компания Cord существовала в 1920-х-1930-х годах. Производство машин этой марки было налажено в штате Индиана. Поэтому ничего удивительного, что "Корды" верой и правдой служили жителям этого штата. Наверное, почти 100 лет назад этой машиной и правда можно было пугать преступников. А сейчас на нее можно посмотреть в национальном музее автомобилей и грузовик, который располагается, правильно, в Индиане.

Buick Century Riviera Hardtop США

Этот Buick Century Riviera состоял на службе полиции американского штата Калифорния. Местные власти заказали "Бьюику" партию автомобилей в 1955 году. Причем для органов охраны правопорядка была сделана уникальная версия с кузовом типа "двухдверный седан" (да-да, бывало и такое). Вероятно, теперь вас не удивляет модный сейчас термин четырехдверное купе.

Dodge Coronet США

"Бьюиками" калифорнийские полицейские в 1950-х не обходились. Был в их парке еще и Dodge Coronet. Автопроизводитель предлагал для модели два 6,2-литровых мотора V8 мощностью 320 (один карбюратор) и 345 лошадиных сил (два карбюратора). Говорят, что завхозы полицейских отделений отдавали предпочтение 320-сильному варианту, потому что его было проще и дешевле обслуживать.

Ford Galaxie Town США

Ford Galaxie второго поколения, как и Buick Century Riviera, выпускался с несколькими вариантами кузова, в числе которых был и двухдверный седан. Правда, на службе у американской полиции был четырехдверный вариант. На него устанавливался двигатель V8 рабочим объемом 390 кубических дюймов. В привычной нам системе исчисления это соответствует 6,4 литра. Коробки передач для Galaxie в 1960-х были исключительно трехступенчатыми.

Chevrolet Biscayne США

Как утверждает сайт 1969chevy.com, Chevrolet Biscayne в конце 1960-х часто использовался на службе в полиции. Например, на таких машинах ездили офицеры из Ньюарка (штат Нью-Джерси). Пользоваться этим красавчиком любили не только полицейские, но и таксисты.

Porsche 912 Япония

Да-да, мы знаем, что Porsche 912 не выглядит так же забавно, как остальные автомобили из этой подборке, но в конце 1960-х эта модель состояла на службе в японской полиции. Поэтому она имеет полное право быть здесь. Местные власти потратились на четыре спорткара, чтобы патрулировать магистрали. Потому что быстрее 912-го в Японии в то время не ездило ничего.