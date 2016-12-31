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ТОП-6 самых мощных суперкаров 2016 года (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/84_main.1483145096.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/84_tn.1483145096.jpg Авто В уходящем году было немало автомобильных премьер

ТОП-6 самых мощных суперкаров 2016 года (фото)

Сегодня, 07:26

В уходящем году было немало автомобильных премьер

Весной дебютировал особый суперкар Lamborghini, построенный в честь столетия со дня рождения основателя итальянской марки
Весной дебютировал особый суперкар Lamborghini, построенный в честь столетия со дня рождения основателя итальянской марки

В 2016 году было немало автомобильных премьер. Конечно, не обошлось и без новинок от мира суперкаров. Издание "Мотор" вспомнило шесть самых мощных дорожных супермашин уходящего года, которые дебютировали в статусе серийных (или с тиражом хотя бы в десятки экземпляров).

6-е место: Ferrari GTC4 Lusso
Весной был представлен сменщик Ferrari FF. Четырехместная модель GTC4 Lusso получила 6,3-литровый атмосферный мотор V12 мощностью 680 лошадиных сил (697 Нм). Масса суперкар составила 1790 килограммов, а развесовка по осям – 47:53 в пользу задней оси.

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С места до "сотни" GTC4 Lusso разгоняется за 3,4 секунды и может ускорять вплоть до 335 километров в час. Позднее была показана турбоверсия модели с 610-сильным 3,9-литровым твин-турбо мотором. GTC4 Lusso T на 50 килограммов легче, однако уступает "обычной" модификации в динамике.

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5-е место: McLaren 688 High Sport
Летом компания McLaren по-тихому (дело ограничилось виртуальной премьерой) выкатила самую мощную негибридную модель и вторую мощнейшую машину после купе P1 в своей истории. Двухдверка 688 High Sport, как подсказывает имя, получила 688 лошадиных сил.

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Твин-турбо "восьмерка" объемом 3,8 литра сочетается с семиступенчатым "роботом". Масса автомобиля составила 1190 килограммов. Цифр по динамике в McLaren так и не привели, однако с уверенностью можно рассчитывать на разгон 0-100 километров в час быстрее трех секунд ("донорский" суперкар 675LT с 675-сильным мотором набирает первую "сотню" за 2,9 секунды).

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4-е место: Pagani Huayra BC
Показанная в феврале "заряженная" версия суперкара Huayra получила приставку к названию BC. Она обозначает первые буквы имени и фамилии первого клиента Pagani Бенни Кайолы. Купе оснащено двигателем V12 с двумя турбинами и "роботом". На 1218 килограммов массы модели приходится 750 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

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О динамике в Pagani так и не рассказали, однако Huayra BC на 132 килограмма легче стандартной версии Huayra и оснащается более продвинутым аэродинамическим обвесом. Другими словами, "заряженная" модификация должна набирать первую "сотню" быстрее 3,3 секунды и разгоняться как минимум до 370 километров в час.

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3-е место: Lamborghini Centenario
Весной дебютировал особый суперкар Lamborghini, построенный в честь столетия со дня рождения основателя итальянской марки. Centenario впервые в истории "Ламбо" оснастили полноуправляемым шасси, а также 770-сильным 6,5-литровым агрегатом V12. Построен он вокруг карбонового монокока и весит 1520 килограммов.

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С места до "сотни" полноприводное купе разгоняется за 2,8 секунды, а до 300 километров в час – за 23,5 секунды. Максимальная скорость превышает 350 километров в час. При этом для полной остановки со 100 километров в час Centenario требуется 30 метров, а с 300 километров в час – 290 метров. Позднее была показана открытая версий суперкара с таким же двигателем.

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2-е место: Ferrari LaFerrari Aperta
Осенью Ferrari рассекретила открытый вариант супергибрида LaFerrari с двумя видами съемного верха (матерчатым и карбоновым) и той же силовой установкой. Это 963-сильная система с 6,3-литровым двигателем V12, электромотором, блоком литий-ионных аккумуляторов и семиступенчатым "роботом".

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Разгон с места до 100 километров в час, как говорят в компании, занимает менее трех секунд, а до 200 километров в час — 7,1 секунды. Максимальная скоростью превышает 350 километров в час. Для сохранения той же динамики, что и у купе LaFerrari, в Маранелло доработали шасси модели и улучшили аэродинамику.

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1-е место: Bugatti Chiron
Преемник легендарного Veyron сохранил W-образный 16-цилиндровый мотор с четырьмя турбинами, однако агрегат подвергся серьезным доработкам. Мощность достигает 1500 лошадиных сил при 1600 Нм крутящего момента. Гиперкар укомплектован семиступенчатым "роботом" и системой полного привода.

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С места до 100 километров в час "Широн" разгоняется за 2,5 секунды, до 200 километров в час — за 6,5 секунды, а 300 километров в час купе набирает через 13,6 секунды после старта. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 420 километров в час.

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