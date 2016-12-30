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Трактора Belarus станцевали новогодний вальс (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/60_main.1483066071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/60_tn.1483066071.jpg Авто Минский тракторный завод устроил своим сотрудникам целое световое шоу тракторов

Трактора Belarus станцевали новогодний вальс (видео)

Сегодня, 05:51

Минский тракторный завод устроил своим сотрудникам целое световое шоу тракторов


Новогодние поздравления бывают разными, а иногда и вовсе экстравагантными. Так Минский тракторный завод устроил своим сотрудникам целое световое шоу тракторов, – сообщает белорусский портал Onliner.by, который опубликовал видео с мероприятия.

Шоу проходило прямо у проходной завода. После официальных поздравлений и концерта началось интересное световое шоу, в котором шесть тракторов исполнили танцевальные номера под "Венский вальс" Георгия Свиридова и "Лунное танго" Ричарда Клайдермана.
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