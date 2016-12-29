Трехколесный автомобиль: проще и дешевле (фото,видео)

За эти деньги, конечно, можно приобрести неплохой "полноценный" автомобиль, но Vanderhall делает ставку на ценителей

Американская компания Vanderhall выпустила бюджетную версию своего трехколесного автомобиля собственной разработки. Старшая модель под названием Laguna оснащена турбомотором General Motors объемом 1,4 литра и мощностью 200 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а максимальная скорость из соображений безопасности ограничена электроникой на отметке 220 км/ч. Масса "Лагуны" составляет 703 килограмма, – пишет "Популярная Механика".

Новая модель под названием Venice тоже построена на алюминиевой раме, но панели кузова сделаны не из углепластика, а из более дешевого стеклопластика. Силовой агрегат остался прежним, как и время разгона до "сотни", а максимальная скорость упала на 10 км/ч. Вес бюджетной модели составляет 623 килограмма. В качестве опций предлагается подогрев сидений, аудиосистема и ветрозащитный козырек, который устанавливается за сиденьями.

Спереди установлена пара колес размером 235/35 R19, а сзади — колесо размером 315/30 R20. Vanderhall Venice может перевозить двух человек, но в багажник объемом всего 75 литров поместятся лишь пара дамских сумочек. Бюджетная модель предлагается в трех цветах: "серый уголь", "черная бездна" и "белый иней". Производитель уже принимает предварительные заказы, а выпускать трехколесник будут в городке Прово штата Юта.

Для заказа Venice нужно внести депозит размером 250 долларов, а полная стоимость необычного автомобиля составит 29950 долларов. За эти деньги, конечно, можно приобрести неплохой "полноценный" автомобиль, а старшая модель Laguna обойдется и вовсе в 49950 долларов. Однако Vanderhall делает ставку на ценителей, которым непременно нужен "трехколесник", а конкурентом американцы считают британский Morgan 3-Wheeler.