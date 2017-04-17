Украинцам придется избавляться от старых автомобилей

Украинцев ждет плановое ужесточение экологических норм. Так с 1 января 2018 года в Украине начнет действовать более строгая экологическая норма — Евро-6, пишет Automotoclub.

Если нормам Евро-5, которая на сегодня действует в Украине, соответствуют автомобили, выпущенные после 2010 года, то нормам Евро-6, как правило, соответствуют автомобили после 2016 года.

Таким образом, со следующего года формально перестанет действовать и льготный акциз для старых иномарок, чей год выпуска старше 2016 года.

Тем не менее, высокие экостандарты не вполне выгодны и трейдерам новых автомобилей, так как автомобили Евро-6 дороже, так и более требовательны к качеству топлива. Хотя именно автодилеры наиболее легко перейдут на новые нормы, заказав соответствующие автомобили у производителей.

Операторы нефтерынка также пока не готовы к наступлению высоких экостандартов. А мелкие сети, ориентированные на топливо сомнительного происхождения — и подавно.

Отметим, что хотя сам закон №3251 предполагал еще целый год льготных поставок, в Верховной Раде уже подготовили ряд законопроектов, которые переносят введение норм Евро-6.

Так, согласно проекту закона №5624 от 29.12.2016 предлагается перенести срок введения в Украине нормы Евро-6 с 1 января 2018 года на 1 января 2020 года. То есть в течение 2018 еще можно будет ввозить по льготной ставке растаможка автомобили с 2010 года выпуска.

Альтернативный законопроект №5624-1 предлагает оставить дату 1 января 2018 отсчет Евро-6 для всех автомобилей, но для одной категории автотранспорта сделать исключение. Речь идет о грузовиках увеличенной проходимости категории N3G (полной массой более 12 т), которые эксплуатируются за пределами населенных пунктов.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован еще ряд законопроектов на эту же тему. В частности, проект №5561 предусматривает отмену обязательной сертификации ввозимых автомобилей по экологическим параметрам. Еще один проект №6238, предусматривает вообще вернуть в Украину действие норм Евро-4.