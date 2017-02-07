Украинцы массово скупают подержанные иномарки

Сегодня, 04:14

Рынок импортного автомобильного секонд-хенда вырос на 58%

Продажи легковых б/у автомобилей в Украине выросли втрое. Фото: из открытых источников
Продажи легковых б/у автомобилей в Украине выросли втрое. Фото: из открытых источников

В январе 2017 года автотранспорт, бывший в эксплуатации, без пробега в Украине, занял 35% первичного авторынка, сообщает ассоциация "Укравтопром". Общее количество регистраций импортированного автомобильного секонд-хенда составило 3 тыс. 54 единицы, что на 58% больше, чем в январе прошлого года.

При этом уже пятый месяц подряд основную массу в этих регистрациях составляют легковые автомобили. Январский спрос на импортированные легковые авто с пробегом увеличился в три раза по сравнению с прошлым годом до 2178 ед. В результате, из трех впервые проданных в течении месяца на территории Украины легковых автомобилей один был – бывший в эксплуатации.

Основную массу (чуть более 60%) зарегистрированных иномарок с пробегом составили машины возрастом до 5 лет.

А в пятерку самых популярных марок на январском первичном рынке б/у авто вошли: Volkswagen (412 шт.), Renault (378 шт.), Skoda (268 шт.), Opel (208 шт.), Nissan (147 шт.).
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