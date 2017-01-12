Украинцы резко бросились скупать б/у автомобили

По данным ассоциации "Укравтопром", первичный рынок бывших в эксплуатации автотранспортных средств в декабре показал рекордно высокий результат – 5 тыс. 603 ед., что составляет 39% общего объема первичных регистраций в Украине. Рост относительно декабря 2015 года составил 55 процентов.

Наиболее динамично вырос рынок импортного секонд-хенда в сегменте легковых автомобилей – декабрьский результат 4 170 шт. втрое превысил показатель прошлогоднего декабря.

С начала года на первичном автомобильном рынке было зарегистрировано 30 тыс. 713 продаж б/у автомобилей, что практически на уровне итогов 2015 года (падение менее 1 процента). Однако по типам произошли значительные изменения – произошло смещение в сторону легковых автомобилей.

За 2016 год в сегменте легковых автомобилей было зарегистрировано 17 тыс. 417 шт., что на 22% больше прошлогоднего результата. Причем, значительный рост наблюдается начиная с сентября. Наибольшей популярностью пользуются автомобили европейского происхождения – Renault (3 626 шт.), Volkswagen (3 183 шт.), Skoda (1 790 шт.), Opel (1 585 шт.), Mercedes-Benz (923 шт.).

Коммерческие автомобили, бывшие в эксплуатации, охватили 61% первичного рынка этого вида техники – за 2016 год было зарегистрировано 12 866 шт., что на 19% меньше чем годом ранее. Марки-лидеры: Renault (2 871 шт.), Mercedes-Benz (2 061 шт.), Volkswagen (2 010 шт.), Daf (1 223 шт.), Opel (835 шт.).

На первичном рынке б/у автобусов было зарегистрировано 430 единиц, что на 55% меньше чем за 2015 год. Лидер в этом сегменте Mercedes-Benz, автобусы этой марки заняли 57% рынка – 245 шт. На втором месте Volkswagen (28 шт.), далее Man и Neoplan (по 27 шт.).