Украинцы ринулись скупать автомобили после Нового года

Сегодня, 04:09

В январе продажи новых легковых машин выросли на 51%

Январский рынок новых легковых авто вырос на 51%. Фото: из открытых источников
Январский рынок новых легковых авто вырос на 51%. Фото: из открытых источников

Автомобильный рынок Украины начал год формированием позитивного тренда. Январские продажи новых легковых автомобилей в сравнении с 2016 годом увеличились на 51% до 4822 шт., сообщает ассоциация "Укравтопром".

Самым популярным автомобилем первого месяца 2017 года стал KIA Sportage. На этой модели в январе свой выбор остановили 214 покупателей.

Напомним, что 2016 год также начинался ростом, тогда январский рынок новых легковых авто вырос на 23%.
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