Украинцы ринулись скупать автомобили после Нового года

В январе продажи новых легковых машин выросли на 51%

Автомобильный рынок Украины начал год формированием позитивного тренда. Январские продажи новых легковых автомобилей в сравнении с 2016 годом увеличились на 51% до 4822 шт., сообщает ассоциация "Укравтопром".

Самым популярным автомобилем первого месяца 2017 года стал KIA Sportage. На этой модели в январе свой выбор остановили 214 покупателей.

Напомним, что 2016 год также начинался ростом, тогда январский рынок новых легковых авто вырос на 23%.