Украинец и белорус создали мотоцикл в японском стиле (фото,видео)

Дизайнеры Артем Смирнов из Белоруссии и Владимир Панченко из Украины разработали концептуальный мотоцикл в традиционном японском стиле, – передает "Популярная Механика".

Японский дизайн характеризуется лаконичностью и простотой, являясь неотъемлемой частью культуры страны с ее искусством оригами и самурайским духом. Эстетические принципы Дзен проявляются в Стране восходящего солнца буквально во всем, но японские дизайнеры под влиянием европейских и американских трендов порой утрачивают гармонию, характерную для японских вещей.

Концепт Samurai призван напомнить, как должен выглядеть истинно японский мотоцикл. Дзен предполагает отсутствие лишних деталей и чистые формы, поэтому концептуальный байк напоминает сложенную из листа бумаги фигурку оригами. Рукоятки похожи на ручку традиционного японского меча — катаны.

Все настройки мотоцикла, включая регулировку высоты и положения сиденья и подножек, осуществляются одним-единственным контроллером. В облике "Самурая" нет ничего лишнего: все механизмы закрыты аэродинамическими обтекателями, а панель приборов плоская. В качестве опции к футуристичному концептуальному мотоциклу дизайнеры предлагают не менее экстравагантную коляску.

Про силовую установку спортбайка дизайнеры ничего не сообщили, но отсутствие выхлопных труб, вероятно, намекает на электрический двигатель.