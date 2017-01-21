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Украинец и белорус создали мотоцикл в японском стиле (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/9_main.1485026936.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/9_tn.1485026936.jpg Авто Дзен предполагает отсутствие лишних деталей и чистые формы, поэтому концептуальный байк напоминает сложенную из листа бумаги фигурку оригами

Украинец и белорус создали мотоцикл в японском стиле (фото,видео)

Сегодня, 21:52

Дзен предполагает отсутствие лишних деталей и чистые формы, поэтому концептуальный байк напоминает сложенную из листа бумаги фигурку оригами

Дизайнеры Артем Смирнов из Белоруссии и Владимир Панченко из Украины разработали концептуальный мотоцикл в традиционном японском стиле, – передает "Популярная Механика".

Японский дизайн характеризуется лаконичностью и простотой, являясь неотъемлемой частью культуры страны с ее искусством оригами и самурайским духом. Эстетические принципы Дзен проявляются в Стране восходящего солнца буквально во всем, но японские дизайнеры под влиянием европейских и американских трендов порой утрачивают гармонию, характерную для японских вещей.

Концепт Samurai призван напомнить, как должен выглядеть истинно японский мотоцикл. Дзен предполагает отсутствие лишних деталей и чистые формы, поэтому концептуальный байк напоминает сложенную из листа бумаги фигурку оригами. Рукоятки похожи на ручку традиционного японского меча — катаны.

Все настройки мотоцикла, включая регулировку высоты и положения сиденья и подножек, осуществляются одним-единственным контроллером. В облике "Самурая" нет ничего лишнего: все механизмы закрыты аэродинамическими обтекателями, а панель приборов плоская. В качестве опции к футуристичному концептуальному мотоциклу дизайнеры предлагают не менее экстравагантную коляску.

Про силовую установку спортбайка дизайнеры ничего не сообщили, но отсутствие выхлопных труб, вероятно, намекает на электрический двигатель.
дизайнеры, дизайн, мотоцикл

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