Украинские угонщики переключились на элитные автомобили

За первый квартал 2017 года в Украине угнано 1771 транспортное средство. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2578 авто), но от этого легче водителям не стало, передает AUTO-Consulting.

Стоит отметить, что самые популярные авто среди угонщиков – Toyota (если точнее, то Toyota Land Cruiser – 20% случаев), Lexus (18%) и Mercedes-Benz (14%).

Чуть меньше "спрос" у автомобильных воров на BMW, Land Rover и Audi, а также на KIA, Renault, Volkswagen, Volvo. То есть, больше всего по-прежнему угоняют машины премиум-класса.

Больше всего автомобили воруют в ночное время (с 0.00 до 3.00) и утром (6.00-12.00). Чуть меньше преступлений фиксируется в дневное время – с 12.00 до 15.00. В будни угоны авто случаются чаще, чем на выходных.