Украинских водителей будут заставлять сдавать экзамен на права раз в пять лет (видео)

Водительские права категории Б будут выдавать только на 15 лет. После чего придется снова сдавать экзамены и получать новые документы. А водители грузовиков и автобусов будут проходить эту процедуру каждые пять лет. Такие изменения в законодательство предлагают в Министерстве внутренних дел.

Чтобы получить водительские права нужно пройти курс теоретических и практических занятий, медицинский осмотр, сдать экзамены и оплатить пластик. Сейчас права выдают на 30 лет. Впрочем, вскоре менять их надо будет значительно чаще.

Водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами будут установлены новые сроки от пяти до 15 лет в зависимости от категории транспорту. Тем, что водительское удостоверение придется менять каждые пять или 15 лет, большинство водителей, конечно, возмущает.

- Я вот за рулем уже 30 с лишним лет и чувствую себя нормально, езжу нормально, а сейчас возьмут и сократят мне права мои.

- Я не местный, у меня не украинские права. Я из Израиля.

В большинстве развитых стран мира права действительно выдают на короткий срок. Чаще всего на 10 лет. Чтобы обновить документ, там нужно только пройти медосмотр, а не пересдавать экзамен, как предлагают у нас.

Однако украинские чиновники – непоколебимы. Водителям категорий С и D – грузовиков и автобусов – права надо будет заново получать каждые пять лет. Категории В – то есть легковушек – каждые 15.

"Экзамены классические, как и сейчас: теория плюс практика, подтверждения теоретических знаний и практических навыков. Ничего не меняется, только раз в 15 лет нужно будет это восстанавливать", – уточнил Владислав Криклий, начальник сервисных центров.

Но те, кто уже получил права, новациями могут не беспокоиться. Поскольку закон не имеет обратной силы, их права будут действовать до конца ныне установленного срока.

Обновлять знания придется тем, кто получит права после нововведений.

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