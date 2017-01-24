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Уникальные автомобили: полугусеничный Alfa Romeo (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/91_main.1485214231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/91_tn.1485214231.jpg Авто Историки техники предполагают, что это авто было попыткой получить военный заказ от итальянской армии

Уникальные автомобили: полугусеничный Alfa Romeo (фото)

Сегодня, 01:24

Историки техники предполагают, что это авто было попыткой получить военный заказ от итальянской армии

Модель Alfa Romeo RM производилась с 1923 по 1925 год и была относительно распространенной. Существовало три модификации кузова, до наших дней сохранилось несколько десятков RM. А вот полугусеничная версия модели — это действительно уникальный раритет, – пишет "Популярная Механика".

В 1910—1930-х годах система полугусеничного хода, разработанная французским инженером Адольфом Кегрессом для царского гаража Николая II, была, по сути, единственным способом сделать автомобиль внедорожником. После возвращения из России Кегресс работал на "Ситроене", и оборудованный его системой машины прошли тысячи километров по Азии, Африке и Америке.

"Ситроен" держал лицензию на кегрессов ход, но при необходимости продавал схему сторонним производителям. Одним из таковых стала итальянская компания "Альфа Ромео": разработчики выбрали модель RM для того, чтобы сделать на ее базе автомобиль повышенной проходимости. Лицензию купили у "Ситроена", чтобы не "изобретать велосипед".

Точная причина, по которой Alfa Romeo вообще взялась за разработку такого автомобиля, неизвестна. Историки техники предполагают, что это была попытка получить военный заказ от итальянской армии — Совет Министров незадолго до того возглавил молодой Муссолили, и началась постепенная милитаризация страны.

За базу был взят серийный Alfa Romeo RM с 2-литровым двигателем, у которого заменили подвеску — причем как заднюю на кегрессов ход, так и переднюю, чтобы увеличить дорожный просвет. Больше серьезных изменений в машине не было. Сколько было изготовлено полугусеничных RM — неизвестно, но до наших дней сохранился один-единственный экземпляр, не так давно проданный частному коллекционеру на аукционе Kidston.
автомобили, Alfa Romeo, разработчики

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