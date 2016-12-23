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В 2016 году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие 10 лет – министр инфраструктуры http://www.segodnya.ua/img/article/7823/49_main.1482483975.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/49_tn.1482483975.jpg Авто Ликвидировано 66% "ямочности", нанесено почти 22 тыс. км разметки, а также установлено и заменено 60 тыс. дорожных знаков, сообщил Омелян

В 2016 году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие 10 лет – министр инфраструктуры

Сегодня, 11:05

Ликвидировано 66% "ямочности", нанесено почти 22 тыс. км разметки, а также установлено и заменено 60 тыс. дорожных знаков, сообщил Омелян

В этом году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие 10 лет. Фото: из открытых источников
В этом году было отремонтировано больше дорог, чем в предыдущие 10 лет. Фото: из открытых источников

Министерство инфраструктуры Украины надеется, что следующий, 2017 год, станет годом масштабного восстановления автомобильных дорог страны.

"Надеюсь, что следующий год станет годом масштабного восстановления автодорог, открытого неба, прихода мировых портовых операторов и компаний лоу-костов. Мы будем развивать приграничную инфраструктуру, будем объединять Украину комфортным сообщением. Под особым вниманием жизнь и безопасность граждан. Движение начато, и его не остановить", – очертил планы на следующий год глава министерства Владимир Омелян, отчитываясь в Верховной Раде Украины в ходе часа вопросов к правительству в пятницу.

Он сообщил, что в 2016 году была отремонтирована максимальная протяжность дорог за последние 10 лет, ликвидировано 66% "ямочности", нанесено почти 22 тыс. км разметки, что на 2% больше, а также установлено и заменено 60 тыс. дорожных знаков.

"Почти 7 тыс. единиц техники готовы к борьбе с непогодой зимой, но вопрос обновления техники чрезвычайно остр", – подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что согласно принятому бюджету на 2017 год на нужды дорожной отрасли в следующем году будет выделено суммарно около 35 млрд грн.

По его словам, новое руководство Государственного агентства автомобильных дорог Украины в 2017 году должно сформировать четкую стратегию развития украинских дорог.

Премьер также добавил, что особое внимание будет уделено улучшению безопасности на дорогах.

"Новая дорога, новые знаки, новые ограничения, фото-видео фиксация – это все в комплексе даст возможность сохранять жизни", – отмечал Гройсман.
Украина, ремонт, дороги, мининфраструктуры, Омелян

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Источник:

Интерфакс-Украина

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