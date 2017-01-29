В интернете продают американский танк (фото)

Все, кто мечтал стать владельцем танка, смогут воплотить свою мечту в жизнь. Настоящую боевую машину можно купить на e-Bay. Об этом сообщает "Знай" со ссылкой на Мotor1. Цена на американский танк составляет 65 тысяч долларов. Это боевая машина под названием M47 Patton.

Но у него все же есть ряд недостатков. Пушка танка уже не стреляет и часть комплектующих необходимо буде установит самому установить – гусеницы и двигатель.

Это настоящий коллекционный экземпляр. Всего с конвейера сошло девять тысяч экземпляров. Модель выставленная на продажу изготовлена в 1955-х годах. Танк не учувствовал в боях, а службу нес в 60-х в Италии. В 80-х годах он снова вернулся в США.

Коллекционер приобрел танк в 1989 году. Владелец рассказал, что боевая машина на 90-95% состоит из оригинальных деталей и полностью пригодна к эксплуатации.