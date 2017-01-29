В интернете продают американский танк (фото)

Сегодня, 05:46

Настоящую боевую машину можно купить на e-Bay

Все, кто мечтал стать владельцем танка, смогут воплотить свою мечту в жизнь. Настоящую боевую машину можно купить на e-Bay. Об этом сообщает "Знай" со ссылкой на Мotor1. Цена на американский танк составляет 65 тысяч долларов. Это боевая машина под названием M47 Patton.

Но у него все же есть ряд недостатков. Пушка танка уже не стреляет и часть комплектующих необходимо буде установит самому установить – гусеницы и двигатель.

Это настоящий коллекционный экземпляр. Всего с конвейера сошло девять тысяч экземпляров. Модель выставленная на продажу изготовлена в 1955-х годах. Танк не учувствовал в боях, а службу нес в 60-х в Италии. В 80-х годах он снова вернулся в США.

Коллекционер приобрел танк в 1989 году. Владелец рассказал, что боевая машина на 90-95% состоит из оригинальных деталей и полностью пригодна к эксплуатации.
коллекционер, танк

Вы сейчас просматриваете новость "В интернете продают американский танк (фото)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Первое фото нового российского танка Т-90М

Россияне похвастались новым танком Т-90М

18 Января, 07:49

Танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новым автоматом заряжания

Авто

Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат танк

Самые безумные свадебные машины в мире

18 Января, 05:32

Трактор, танк и еще 6 необычных транспортных средств, которые приглашали на свадьбы

Украина

Запатентован новый украинский танк. Фото: из открытых источников

Запатентован новый украинский танк

14 Января, 09:33

Разработку называют конкурентом российской "Арматы"

Невероятное

Видеошок: танк против пикапа

24 Декабря 2016, 06:45

Пикап храбро выстоял под вражеским огнем, но под весом танка не имел шанса, ведь тот весит 60 тонн

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования