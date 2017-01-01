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В Латвии ввели "налог" на иностранные номера авто http://www.segodnya.ua/img/article/7842/0_main.1483001289.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/0_tn.1483001289.jpg Авто Платить придется только гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство

В Латвии ввели "налог" на иностранные номера авто

Сегодня, 05:39

Платить придется только гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство

Латвийцев с иностранными номерами авто будут штрафовать. Фото: gadaauto.lv
Латвийцев с иностранными номерами авто будут штрафовать. Фото: gadaauto.lv

С 1 января 2017 года граждане Латвии, а также лица, имеющие вид на жительство в этой стране, обязаны платить за пребывание на территории страны автомобилей, на которых установлены зарубежные регистрационные знаки.

Подпадают под налог легковые машины и легкие грузовики (массой не более 3,5 тонны), причем водитель обязан иметь при себе подтверждение об оплате.

Ставки налога:

один день – 10 евро,
месяц – 250 евро,
полгода – 600 евро,
год – 1000 евро.

Согласно разъяснению Госполиции Латвии, налог не распространяется на туристов (статус "приезжего" подтвердит загранпаспорт).

Напомним, в Украине фискальная служба уже обещала начать "охоту" на нерастаможенные автомобили, которые зарегистрированы не в Украине. 
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Автомотоклуб

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