В Латвии ввели "налог" на иностранные номера авто
Платить придется только гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство
С 1 января 2017 года граждане Латвии, а также лица, имеющие вид на жительство в этой стране, обязаны платить за пребывание на территории страны автомобилей, на которых установлены зарубежные регистрационные знаки.
Подпадают под налог легковые машины и легкие грузовики (массой не более 3,5 тонны), причем водитель обязан иметь при себе подтверждение об оплате.
Ставки налога:
один день – 10 евро,
месяц – 250 евро,
полгода – 600 евро,
год – 1000 евро.
Согласно разъяснению Госполиции Латвии, налог не распространяется на туристов (статус "приезжего" подтвердит загранпаспорт).
Напомним, в Украине фискальная служба уже обещала начать "охоту" на нерастаможенные автомобили, которые зарегистрированы не в Украине.
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