В Латвии ввели "налог" на иностранные номера авто

Платить придется только гражданам страны и тем, кто имеет вид на жительство

С 1 января 2017 года граждане Латвии, а также лица, имеющие вид на жительство в этой стране, обязаны платить за пребывание на территории страны автомобилей, на которых установлены зарубежные регистрационные знаки.

Подпадают под налог легковые машины и легкие грузовики (массой не более 3,5 тонны), причем водитель обязан иметь при себе подтверждение об оплате.

Ставки налога:

один день – 10 евро,

месяц – 250 евро,

полгода – 600 евро,

год – 1000 евро.

Согласно разъяснению Госполиции Латвии, налог не распространяется на туристов (статус "приезжего" подтвердит загранпаспорт).

Напомним, в Украине фискальная служба уже обещала начать "охоту" на нерастаможенные автомобили, которые зарегистрированы не в Украине.