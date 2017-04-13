В Нью-Йорке выбрали лучшие машины в мире

Сегодня, 09:10

Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории "Лучший дизайн"

Jaguar F-Pace. Фото из открытых источников
Jaguar F-Pace. Фото из открытых источников

На моторшоу в Нью-Йорке объявили победителей конкурса "Всемирный автомобиль года". Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории "Лучший дизайн", – сообщает "Мотор".

За титул "Всемирного автомобиля года" Jaguar F-Pace боролся в финале еще с двумя вседорожниками — Audi Q5 и Volkswagen Tiguan, а в категории самых красивых автомобилей британская модель выиграла у кабриолета Mercedes-Benz S-Class и кроссовера Toyota C-HR.

Лучшей городской машиной года стал электрокар BMW i3, а в категории "Лучший роскошный автомобиль года" победил Mercedes-Benz E-Class, который смог в финальном голосовании обойти BMW 5-Series и Volvo S90/V90.

Лучшим спортивным автомобилей года стал Porsche 718 Boxster/Cayman, победивший McLaren 570S и Audi R8 Spyder. Первый приз в категории "самых экологичных машин" получила "Тойота" Prius Prime.

Победителем предыдущего "Всемирного автомобиля года" стал родстер Mazda МX-5. Финалистами конкурса также были Audi A4, Mercedes-Benz GLC, Cadillac CT6, Mazda CX-3, Jaguar XE, Land Rover Discovery Sport.
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