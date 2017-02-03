В Париже выбрали самый красивый суперкар года

Сегодня, 23:42

Победитель обошел в конкурсе Bugatti Chiron, Porsche Panamera и концепт Aston Martin

Ferrari GTC4 Lusso
Ferrari GTC4 Lusso

На 32-м Международном автомобильном фестивале в Париже выбрали самый красивый суперкар 2016 года. Им стало купе Ferrari GTC4 Lusso. Победитель обошел в конкурсе Bugatti Chiron, Porsche Panamera и концепт Aston Martin.

Вместе с купе GTC4 Lusso на первое место в этой категории также претендовал гиперкар Bugatti Chiron, концепт Aston Martin RB001 и хэтчбек Porsche Panamera нового поколения. Победителя выбирало специальное жюри, которое возглавлял известный архитектор Жан-Мишель Вильмотт. Награда была вручена главному дизайнеру компании Ferrari Флавио Манцони.

Суперкар Ferrari GTC4 Lusso дебютировал в феврале прошлого года, придя на смену купе FF. Он получил полный привод, полноуправляемое шасси, адаптивную подвеску и 6,3-литровый двенадцатицилиндровый атмосферник мощностью 680 сил. Для того чтобы набрать сто километров в час автомобилю необходимо 3,4 секунды. Максимальная скорость — 335 километров в час.

Помимо "самого красивого суперкара", на фестивале также выбрали самый красивый концепт-кар 2016 года. Им оказалось электрическое купе Renault Trezor, которое в борьбе за первое место обошло прототипы Jaguar I-Pace, Aston Martin RB001 и DS E-Tense.

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