В США появился прокат "автомобилей мечты"

В прокат можно взять суперкары, масл-кары, олдтаймеры и менее экзотичные машины вроде кабриолетов и "заряженных" моделей

Компания Hagerty, занимающаяся страхованием классических автомобилей, запустила в США сервис DriveShare. Он позволяет владельцам редких машин сдавать их в аренду. При этом желающие прокатиться на автомобиле мечты получат специальную страховку, – пишет "Мотор".

Те, кто зарегистрируется на портале в качестве арендатора, должны будут внести депозит в размере 500 долларов. После этого Hagerty обеспечит им страховку на сумму до миллиона долларов на любой автомобиль.

Поиск интересующей машины может осуществляться как по интерактивной карте (чтобы найти редкий автомобиль поблизости), так и по различным параметрам. Владельцы автомобилей сами устанавливают стоимость аренды, при этом в цену включается плата за возможность пользоваться сервисом помощи на дорогах.

На момент публикации заметки на сайте DriveShare предлагается 134 автомобиля в различных частях США. Это суперкары, масл-кары, олдтаймеры и менее экзотичные машины вроде кабриолетов и "заряженых" моделей.

5 каршерингов от производителя: Audi, BMW и другие бренды, которые сдают автомобили в краткосрочную аренду

Например, на портале предлагается арендовать Lamborghini Aventador в Калифорнии. Стоимость одного дня составляет 3300 долларов. В то же время в Атланте за тысячу долларов в день можно взять открытый Chevrolet Corvette 1971 года.

А в Плейне, штат Техас, за 179 долларов предложен Ford Model A 1931 года. Владелец этой машины отдает ее в относительно свободное пользование — 86-летним "Фордом" разрешается управлять самостоятельно. Некоторые из очень старых автомобилей доступны только для заказа на мероприятия, причем за рулем будет находиться сам хозяин.

Напомним, самый дорогой британский автомобиль был продан за 22,5 млн долларов.