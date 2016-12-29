В США преступники за два месяца угнали у автодилера 40 машин

В городе Торранс, штат Калифорния, преступники два месяца угоняли машину у одного и того же дилера Nissan-Infiniti. Как сообщает "Мотор" со ссылкой на Daily Breeze, в результате регулярных набегов на парковку центра было украдено 40 автомобилей.



Долгое время в дилерском центре, где одновременно находится несколько сотен машин, попросту не замечали пропаж. При этом угоны происходили по несколько раз в неделю. Преступники взламывали боксы с ключами, прикрепленные к самим автомобилям. Обычно такие мини-сейфы вешаются на ручки дверей или на боковые стекла (прижимаются окном) и открываются через набор пароля либо специальным ключом.



Об этих угонах стало известно случайно. Полиция штата остановила "Инфинити", который, как выяснилось, был украден с парковки дилера Nissan-Infiniti в Торрансе. После этого в центре провели инвентаризацию и не досчитались 40 машин.



Похищенные машины, как отметили полицейские, использовались по-разному: некоторые были задействованы в качестве одноразового транспорта для совершения преступлений или продавались другим преступникам для схожих целей. Остальные были разобраны на запчасти или непродолжительное время использовались для личных поездок.



С момента начала расследовании служители правопорядка арестовали 15 человек и вернули дилеру 25 похищенных автомобилей. Действовали грабители сообща или по отдельности — не уточняется. Пострадавший дилерский центр ввел практику еженедельной инвентаризации. Возвращенные машины в хорошем состоянии снова будут выставлены на продажу.