В Украине изменилась ТОП-10 самых популярных автомобилей

В "десятку" ворвались престижные немецкие марки BMW и Mercedes

Доля премиального сегмента авторынка Украины уже который месяц показывает завидные темпы роста. Так в январе-мае сразу два престижных немецких бренда вошли в ТОП-10 самых популярных марок в Украине, передает CarDiagram.

На девятом месте разместилась компания BMW, которая за пять месяцев реализовала 1 200 автомобилей. И заняла первое место в премиальном сегменте.

Десятое место досталось Mercedes, который к июню продал 1 064 машины. По сравнению с прошлым годом украинскому офису штудгартцев удалось нарастить продажи почти на 20%.