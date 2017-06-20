В Украине изменилась ТОП-10 самых популярных автомобилей
В "десятку" ворвались престижные немецкие марки BMW и Mercedes
Доля премиального сегмента авторынка Украины уже который месяц показывает завидные темпы роста. Так в январе-мае сразу два престижных немецких бренда вошли в ТОП-10 самых популярных марок в Украине, передает CarDiagram.
На девятом месте разместилась компания BMW, которая за пять месяцев реализовала 1 200 автомобилей. И заняла первое место в премиальном сегменте.
Десятое место досталось Mercedes, который к июню продал 1 064 машины. По сравнению с прошлым годом украинскому офису штудгартцев удалось нарастить продажи почти на 20%.
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