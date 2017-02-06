В Украине может появиться новый автозавод
В Житомире планируют собирать китайские электробусы
Китайская компания Zhongtong Bus объявила о своем намерении наладить в Украине крупноузловую сборку своих электробусов, передает Autonews.
Производственные мощности планируется разместить в Житомире, точнее на предприятии "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
Недавно мэр Житомира был в Китае, где в г. Ляочэн познакомился с производством электробусов и провел предварительные переговоры.
Справка. Zhongtong Bus выпускает городские и туристические автобусы, большая часть которых на электрической тяге. Каждый год данное предприятие увеличивает свою мощность.
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