В Украине может появиться новый автозавод

Китайская компания Zhongtong Bus объявила о своем намерении наладить в Украине крупноузловую сборку своих электробусов, передает Autonews.

Производственные мощности планируется разместить в Житомире, точнее на предприятии "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

Недавно мэр Житомира был в Китае, где в г. Ляочэн познакомился с производством электробусов и провел предварительные переговоры.

Справка. Zhongtong Bus выпускает городские и туристические автобусы, большая часть которых на электрической тяге. Каждый год данное предприятие увеличивает свою мощность.