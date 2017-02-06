В Украине может появиться новый автозавод

Сегодня, 04:45

В Житомире планируют собирать китайские электробусы

Китайский производитель автобусов хочет построить автозавод в Украине. Фото: autocentre.ua
Китайский производитель автобусов хочет построить автозавод в Украине. Фото: autocentre.ua

Китайская компания Zhongtong Bus объявила о своем намерении наладить в Украине крупноузловую сборку своих электробусов, передает Autonews.

Производственные мощности планируется разместить в Житомире, точнее на предприятии "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление". Об этом рассказал мэр города Сергей Сухомлин.

Недавно мэр Житомира был в Китае, где в г. Ляочэн познакомился с производством электробусов и провел предварительные переговоры.

Справка. Zhongtong Bus выпускает городские и туристические автобусы, большая часть которых на электрической тяге. Каждый год данное предприятие увеличивает свою мощность.
Украина, Житомир, производство, автомобили, автобусы, автозавод

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