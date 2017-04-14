В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд

Южнокорейская корпорация Posco Daewoo готова помочь с созданием украинского бренда электромобилей. Об этом договорились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президентом южнокорейской корпорации Ким Йонг-Санг.

Также он заявил о готовности Posco Daewoo собирать электрокары в Украине.

В свою очередь, Гройсман заверил, что правительство готово оказать максимальное содействие Posco Daewoo Corporation и другим инвесторам.

Напомним, ранее Владимир Гройсман провел переговоры с руководителем Tesla Motors Илоном Маском.