В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд
Премьер-министр Владимир Гройсман провел переговоры с президентом южнокорейской корпорации Posco Daewoo
Южнокорейская корпорация Posco Daewoo готова помочь с созданием украинского бренда электромобилей. Об этом договорились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президентом южнокорейской корпорации Ким Йонг-Санг.
Также он заявил о готовности Posco Daewoo собирать электрокары в Украине.
В свою очередь, Гройсман заверил, что правительство готово оказать максимальное содействие Posco Daewoo Corporation и другим инвесторам.
Напомним, ранее Владимир Гройсман провел переговоры с руководителем Tesla Motors Илоном Маском.
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