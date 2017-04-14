В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд

Сегодня, 04:29

Премьер-министр Владимир Гройсман провел переговоры с президентом южнокорейской корпорации Posco Daewoo

В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд. Фото: autonews.com.ua
В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд. Фото: autonews.com.ua

Южнокорейская корпорация Posco Daewoo готова помочь с созданием украинского бренда электромобилей. Об этом договорились премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президентом южнокорейской корпорации Ким Йонг-Санг.

Также он заявил о готовности Posco Daewoo собирать электрокары в Украине.
В свою очередь, Гройсман заверил, что правительство готово оказать максимальное содействие Posco Daewoo Corporation и другим инвесторам.

Напомним, ранее Владимир Гройсман провел переговоры с руководителем Tesla Motors Илоном Маском.
Украина, переговоры, бренд, автомобили, гройсман, Daewoo, электромобили, Posco

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

АвтоЦентр.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Все больше украинцев планируют пересесть на электромобили. Фото: motormania.com.ua

Популярность электромобилей в Украине достигла новых высот - исследование

10 Апреля, 04:45

Около трети украинцев подумывают о том, чтобы купить электрокар в ближайшем будущем

Авто

Средний возраст автомобилей в Украине почти 20 лет. Фото: autonews.com.ua

Автомобили в Украине шокировали своим возрастом

11 Апреля, 04:02

Большинство машин в стране произведены более 19 лет назад

Авто

Jeep представил самый мощный в мире внедорожник

12 Апреля, 01:57

Марка выпустила самый мощный и быстрый серийный внедорожник — инфернальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Авто

Ford показал эволюцию полицейских машин за 67 лет

12 Апреля, 02:48

Первым полицейским автомобилем Ford, который компания готовила для правоохранительных органов сразу на заводе, был седан Fordor 1950 года

Авто

Skoda задумалась об открытии своего завода в Украине. Фото: из открытых источников

Мировой автогигант может открыть свой завод в Украине

12 Апреля, 04:09

Гройсман провел переговоры с главой правления Skoda Auto

Авто

Toyota, Lexus и Mercedes-Benz - самые популярные автомобили у угонщиков. Фото: topgir.com.ua

Украинские угонщики переключились на элитные автомобили

Вчера, 04:02

Чаще всего автоворы крадут машины японского и немецкого автопрома

Авто

Налог на дорогие авто придется платить по новым правилам

Вчера, 08:17

Юристы напомнили о важных нюансах и разобрались, можно ли "увильнуть" от уплаты

Авто

Jaguar F-Pace. Фото из открытых источников

В Нью-Йорке выбрали лучшие машины в мире

Вчера, 09:10

Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории "Лучший дизайн"

Авто

В марте на дороги Украины вышли 102 новых автобуса. Фото: из открытых источников

На дороги Украины вышли 102 новых автобуса, часть из них – российские

9 Апреля, 04:04

В тройку лидеров вошли бренды "Атаман", ПАЗ и "Эталон"

Авто

Взаимовыручка. Члены клуба останавливаются помочь поломавшимся машинам с «родными» наклейками и «слетаются» на место ДТП

Почему полезно состоять в автоклубе: помощь "своим" как обязанность и ликбезы от бывалых

8 Апреля, 10:00

Кроме взаимопомощи, клубы интересны встречами и совместными поездками

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования