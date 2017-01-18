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В Украине набирает популярность новый вид авторазвода http://www.segodnya.ua/img/article/7896/10_main.1484772950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/10_tn.1484772950.jpg Авто Украинский авторынок наводнили автомобили-утопленники из других стран

В Украине набирает популярность новый вид авторазвода

Сегодня, 04:05

Украинский авторынок наводнили автомобили-утопленники из других стран

В Украине массово продают автомобили-утопленники. Фото: ipukr.com
В Украине массово продают автомобили-утопленники. Фото: ipukr.com

Одной из самых неприятных вещей для автомобилиста может оказаться покупка автомобиля-утопленника.

Поскольку украинцы сейчас активно скупают подержанные автомобили из рынка Европы, автомобили-утопленники далеко не редки в наших широтах.

Сама схема достаточно проста: в любой европейской стране случается наводнение, естественно, автомобили побывали под водой. Куда их потом девают? Ответ: сушат, и в другие страны под видом подержанных. Украина в данной ситуации подходит как нельзя лучше.

Главная приманка такого автомобиля – очень низкая цена. Покупая такой автомобиль, вы должны понимать: просто так цену никто не сбрасывает. И если она существенно ниже рыночной – ищите другой вариант.

Помните, речь будет идти не только о неприятном запахе из салона, грибке и разных инфекциях. Промокнет проводка, двигатель, в узлы и агрегаты попадет песок и/или морская соль.
Украина, развод, автомобили, авторынок, утопленники

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Источник:

АвтоЦентр.ua

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