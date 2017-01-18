В Украине набирает популярность новый вид авторазвода

Одной из самых неприятных вещей для автомобилиста может оказаться покупка автомобиля-утопленника.

Поскольку украинцы сейчас активно скупают подержанные автомобили из рынка Европы, автомобили-утопленники далеко не редки в наших широтах.

Сама схема достаточно проста: в любой европейской стране случается наводнение, естественно, автомобили побывали под водой. Куда их потом девают? Ответ: сушат, и в другие страны под видом подержанных. Украина в данной ситуации подходит как нельзя лучше.

Главная приманка такого автомобиля – очень низкая цена. Покупая такой автомобиль, вы должны понимать: просто так цену никто не сбрасывает. И если она существенно ниже рыночной – ищите другой вариант.

Помните, речь будет идти не только о неприятном запахе из салона, грибке и разных инфекциях. Промокнет проводка, двигатель, в узлы и агрегаты попадет песок и/или морская соль.