В Украине придумали, как стимулировать водителей признавать свою вину при ДТП

Сегодня, 04:52

В этом случае порядок рассмотрения дела будет упрощен

Депутаты предлагают нарушителям ПДД сэкономить. Фото: sud.ua
Депутаты предлагают нарушителям ПДД сэкономить. Фото: sud.ua

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6516 "О внесении изменений в ст. 27 Закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно упрощения порядка рассмотрения дел о совершении ДТП, в случае признания лицом, в отношении которого составлен протокол, своей вины", передает Sud.ua.

Законопроект призван решить несколько проблемных вопросов одновременно. В частности, он позволит:

  • разгрузить суды, которые вынуждены рассматривать дела о ДТП даже в случае, когда лицо, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, признает себя виновным, не оспаривая решение должностных лиц Нацполиции, службы правопорядка ВСУ;
  • сократить период рассмотрения дел об административных правонарушениях, как минимум, на месяц. Примерно такой период занимает вся процедура: составление протокола по делу об административном правонарушении; обработка канцелярией Нацполиции, службой правопорядка ВСУ; направление его в канцелярию суда;
  • автоматизированное распределение на конкретного судью; назначение даты и времени рассмотрения; вызов лица, в отношении которого составлен протокол;
  • судебное разбирательство; вступление в законную силу постановления по делу об административном правонарушении;
  • лишить граждан необходимости платить дополнительные 320 грн судебного сбора в случае, если лицо признает себя виновным в совершении ДТП.

Так, законом предусматривается передать полномочия по рассмотрению дел о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП (в случае признания лицом, в отношении которого составлен протокол, своей вины) подразделениям Нацполиции или службе правопорядка ВСУ.

В случае, если лицо, в отношении которого составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 124 КУоАП, не признает свою вину, протокол о совершении такого правонарушения, как и ранее, будет рассматриваться в судебном порядке.

Также, в случае полного признания вины лицом, в отношении которого составлен протокол о совершении ДТП, оно может указать это в протоколе собственноручно, засвидетельствовав личной подписью.
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