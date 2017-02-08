В Украине выбрали автомобиль года 2017

В Киеве наградили победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2017". В выборе лучших автомобилей года принимали участие жюри из 25 ведущих украинских автожурналистов и автолюбители, которых на этот раз было 66 тысяч, передает "Укравтопром".

Победителем в номинации лучший легковой автомобиль 2017 года стал обновленный Renault Megane.

Титул кроссовера года достался автомобилю Kia Sportage, который в прошлом году был бестселлером на украинском рынке новых легковых авто.

В других номинациях победу одержали: