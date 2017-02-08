В Украине выбрали автомобиль года 2017
Лучшим легковым авто признан Renault Megane, а титул кроссовера года достался Kia Sportage
В Киеве наградили победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2017". В выборе лучших автомобилей года принимали участие жюри из 25 ведущих украинских автожурналистов и автолюбители, которых на этот раз было 66 тысяч, передает "Укравтопром".
Победителем в номинации лучший легковой автомобиль 2017 года стал обновленный Renault Megane.
Титул кроссовера года достался автомобилю Kia Sportage, который в прошлом году был бестселлером на украинском рынке новых легковых авто.
В других номинациях победу одержали:
- Малый класс: Smart fortwo
- Компактный/средний класс: Toyota Corolla
- Бизнес и люкс-класс: Mercedes-Benz E-Class
- Купе/кабриолет: Ford Mustang
- Электромобили и гибриды: Toyota RAV4 Hybrid
- Малый кроссовер: Renault Captur
- Компактный кроссовер: Volkswagen Tiguan
- Среднеразмерный кроссовер: Mitsubishi Pajero Sport
- Полноразмерный кроссовер: Mercedes-Benz GLS-Class
- Пикап: Mitsubishi L200
- Цена/качество: Hyundai Elantra
- Дизайн: Lexus RX
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