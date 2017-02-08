В Украине выбрали автомобиль года 2017

Сегодня, 04:09

Лучшим легковым авто признан Renault Megane, а титул кроссовера года достался Kia Sportage

Обновленный Renault Megane признан лучшим легковым автомобилем 2017 года. Фото: из открытых источников
Обновленный Renault Megane признан лучшим легковым автомобилем 2017 года. Фото: из открытых источников

В Киеве наградили победителей конкурса "Автомобиль года в Украине 2017". В выборе лучших автомобилей года принимали участие жюри из 25 ведущих украинских автожурналистов и автолюбители, которых на этот раз было 66 тысяч, передает "Укравтопром".

Победителем в номинации лучший легковой автомобиль 2017 года стал обновленный Renault Megane.

Титул кроссовера года достался автомобилю Kia Sportage, который в прошлом году был бестселлером на украинском рынке новых легковых авто.

В других номинациях победу одержали:

  • Малый класс: Smart fortwo
  • Компактный/средний класс: Toyota Corolla
  • Бизнес и люкс-класс: Mercedes-Benz E-Class
  • Купе/кабриолет: Ford Mustang
  • Электромобили и гибриды: Toyota RAV4 Hybrid
  • Малый кроссовер: Renault Captur
  • Компактный кроссовер: Volkswagen Tiguan
  • Среднеразмерный кроссовер: Mitsubishi Pajero Sport
  • Полноразмерный кроссовер: Mercedes-Benz GLS-Class
  • Пикап: Mitsubishi L200
  • Цена/качество: Hyundai Elantra
  • Дизайн: Lexus RX
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