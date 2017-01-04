В Украине вырос рынок легковых авто

Продажи новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2016 года выросли на 39% по сравнению с 2015 годом – до 64,478 тыс. ед., сообщает AUTO-Consulting.



При этом в декабре продажи автомобилей выросли на 33% к аналогичному месяцу 2015 года, что стало новым рекордом продаж за последние три года.



В то же время, согласно обнародованным данным ассоциации "УКравтопром", в прошлом году продано 65,562 легковых авто, что на 41% больше, чем годом ранее, а декабрьские продажи выросли на 40% – до 7,601 тыс. ед.



По данным AUTO-Consulting, лидером рынка новых автомобилей с долей рынка 11,76% (в 2015 году -10,3%) стала Toyota, которой удалось нарастить продажи на 58% – до 7,583 тыс. ед.



Вторую позицию сохранили дилеры Renault, которым удалось прибавить 51%. А вот брендом "номер три" стал Volkswagen ( в 2015 году – 8-е место), чьи продажи возросли в 2,2 раза.



Значительно улучшила свои показатели Skoda (4,116 тыс. авто – на 94% больше), опередив сразу пять брендов и в итоге заняв 4-е место в Украине.



Подобный прорыв продемонстрировала и Kia, за год увеличив реализацию на 91%. Почти на 37% нарастил продажи Ford в Украине, но в итоге сохранил 6-е место на рынке.



Hyundai и Nissan также прибавили в продажах, но их рост был меньше рынка (соответственно 25% и 20%), что не позволило удержать прошлогодние позиции (4-е и 5-е места).



Как отмечают эксперты, единственный премиальный бренд в Топ-10 – BMW, чьи продажи выросли на 70%. При этом в течение года марка занимала 3-е и 5-е места – впервые в ее истории.



По итогам года BMW опередили по продажам даже украинский ЗАЗ, которому удалось остаться в Топ-10 авторынка (в 2015-м – 3-е место), но реализация запорожских автомобилей сократилась на 5%.



По данным AUTO-Consulting, в 2016 году наибольший рост продаж демонстрировали премиальные бренды. Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Volvo, Jaguar – все финишировали с двух- трехкратным ростом продаж.



Массовые бренды немного отставали от премиальных марок, но большинство дилеров завершили 2016 год в плюсовой зоне.



Самым продаваемым автомобилем по итогам года стал новый Kia Sportage, который приобрело более 2,700 тыс. покупателей. На 2-м месте по популярности – Renault Logan (2074 ед.), на 3-м – Renault Duster (2,032 тыс. ед.).



В AUTO-Consulting напоминают, что год назад лидером был Renault Logan, а на 2-м месте – ЗАЗ Sens, на 3-м – Toyota Camry.



Ассоциация "УКравтопром", анализируя авторынок за прошлый год, отмечает положительную динамику практически в течение всего года к 2015 году. В частности, напоминают в ассоциации, уже в январе продажи выросли на 23% к тому же месяцу 2015 года, в феврале спрос на новые машины вырос уже на 44%.



Весна началась бурным ростом потребительской активности, и в марте рынок вырос почти в 2,2 раза, в апреле прирост замедлился до 86%, а в мае рынок немного остыл, однако сохранил позитивный тренд ("плюс" 48%). Майские продажи увеличились на 48%.



Первый летний месяц был на 42% "жарче", чем в 2015 году, а в июле отмечалось затишье – рынок вырос только на 4%, но уже в августе спрос увеличился на 63%.



"Несмотря на либерализацию импорта автомобилей с пробегом с августа, осенние продажи новых машин превосходили аналогичные показатели предыдущего года (однако динамика замедлилась – ИФ): в сентябре вырос на 32%, октябре – на 8%, а в ноябре – на 50%", – отмечают в ассоциации.



Тройка брендов-лидеров продаж в 2016 году совпадает с оценками AUTO-Consulting.



Как сообщалось, эксперты авторынка первоначально прогнозировали продажи более 50-55 тыс. новых легковых автомобилей в 2016 года году, затем увеличили прогноз более чем до 60 тыс. ед., а в 2017 году ожидают прирост авторынка на 20-35%.



По данным ассоциации "Укравтопром", в 2015 году продажи легковых авто в Украине сократились более чем вдвое к 2014 году – до 46,5 тыс. ед. AUTO-Consulting оценивал падение продаж на 49,4% – до 46,44 тыс. ед.