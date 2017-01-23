В Украину едет новая модель Peugeot (фото)

Новинка будет представлена в двух вариантах кузова и с дизельным двигателем

Представленный на Женевском автосалоне в 2016 году Peugeot Traveller вышел на рынок. Доступен автомобиль и украинцам, передает ТСН.

В Украине минивэн будет доступен в двух вариантах длины кузова: 4,956 м (версия L2) и 5,306 м (версия L3), количество пассажирских мест, при этом, варьируется от 5 до 9. Высота автомобиля 1,9 м.

В Украине новый минивэн будет доступен с дизельным двигателем HDi 150 л.с. с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач нового поколения EAT6 с технологией Quickshift.

Среди доступных опций также система предупреждения о столкновении и экстренного торможения Active Safety Brake, задний и передний датчики парковки с системой контроля "слепых зон", камера заднего вида, сигнализатор усталости водителя, система предупреждения смены полосы, система распознавания дорожных знаков, система автоматического переключения фар SMARTBEAM и система оптимизации сцепления дорогой Grip Control.