Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
В Украину едет новая модель Peugeot (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/66_main.1485115177.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/66_tn.1485115177.jpg Авто Новинка будет представлена в двух вариантах кузова и с дизельным двигателем

В Украину едет новая модель Peugeot (фото)

Сегодня, 04:45

Новинка будет представлена в двух вариантах кузова и с дизельным двигателем

Представленный на Женевском автосалоне в 2016 году Peugeot Traveller вышел на рынок. Доступен автомобиль и украинцам, передает ТСН.

В Украине минивэн будет доступен в двух вариантах длины кузова: 4,956 м (версия L2) и 5,306 м (версия L3), количество пассажирских мест, при этом, варьируется от 5 до 9. Высота автомобиля 1,9 м.

В Украине новый минивэн будет доступен с дизельным двигателем HDi 150 л.с. с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач нового поколения EAT6 с технологией Quickshift.

Среди доступных опций также система предупреждения о столкновении и экстренного торможения Active Safety Brake, задний и передний датчики парковки с системой контроля "слепых зон", камера заднего вида, сигнализатор усталости водителя, система предупреждения смены полосы, система распознавания дорожных знаков, система автоматического переключения фар SMARTBEAM и система оптимизации сцепления дорогой Grip Control.
фото, Украина, модель, автомобили, авторынок, минивэн, новинка, peugeot

Вы сейчас просматриваете новость "В Украину едет новая модель Peugeot (фото)". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Эксперты назвали, какие автомобили могут подешеветь. Фото: avtosreda.ru

В Украине подорожали автомобили: что будет с ценами в 2017

Вчера, 07:30

За этот месяц цены на автомобили в Украине повышались дважды

Авто

ЗАЗ "Ланос". Фото: autonews.com.ua

Стало известно, почему в Украине закончились "Ланосы"

Вчера, 04:13

Самый "народный" автомобиль не производился 10 месяцев

Авто

«Дендробиум» из Сингапура

Электрический гиперкар Dendrobium разгонится до 400 км/ч

21 Января, 06:05

Сингапурский "цветок" дебютирует нынешней весной на Женевском автосалоне в статусе прототипа

Авто

В январе машины подорожали на 5-10%. Фото: Baq.kz

В Украине подорожали автомобили

21 Января, 05:13

Из-за роста курса доллара цены на авто в январе повышались дважды

Авто

Граница максимального превышения скорости хотят снизить с 20 до 10 км/ч. Фото: drivernotes.net

В Украине собираются ужесточить скоростные рамки

21 Января, 04:03

Если Рада примет закон, украинцам придется забыть о допустимых 20 км/ч превышения скорости

Авто

Украинцы активно пересаживаются на электромобили. Фото: abc.in.ua

Электромобили массово покоряют Украину

20 Января, 04:09

Рынок новых и б/у электрокаров вырос на 155% и 550% соответственно

Авто

В Украине массово продают автомобили-утопленники. Фото: ipukr.com

В Украине набирает популярность новый вид авторазвода

19 Января, 04:05

Украинский авторынок наводнили автомобили-утопленники из других стран

Авто

Компания Tanks-a-Lot из британского Хелмдена и вовсе предлагает брачующимся взять напрокат танк

Самые безумные свадебные машины в мире

18 Января, 05:32

Трактор, танк и еще 6 необычных транспортных средств, которые приглашали на свадьбы

Авто

Продажи ЗАЗ «Ланос» в Украине временно приостановлены. Фото: Autoua.net

В Украине закончились "Ланосы"

18 Января, 04:09

Продажи самого народного автомобиля могут возобновиться лишь ближе ко второй половине 2017 года

Авто

Электромобиль обошел в гонке одну из быстрейших бензиновых машин

17 Января, 06:44

Гонки между Concept-One и Veyron проходили на классической дрэговой дистанции 402 метра

Авто

Фото: instagram.com/ryannegri

Владелец Tesla не смог разблокировать электрокар в пустыне Мохаве из-за отсутствия сотовой связи

17 Января, 05:31

Чтобы выйти из этой неприятной ситуации, жене бизнесмена пришлось пройти более 3 километров, чтобы поймать сигнал, позвонить друзьям и попросить привезти ключи от машины

Авто

Украинский автопром рухнул. Фото: Autoua.net

В Украине резко сократилось производство автомобилей

17 Января, 04:09

Отечественный автопром "просел" на 36% за год

Авто

Nissan презентовал стильный концепт седана на автошоу в Детройте

16 Января, 22:56

В салоне преобладает кожа и декоративные элементы из дерева, которые продолжают тему эмоциональной геометрии

Авто

Mercedes-Benz «Кубик» провалил испытание украинскими дорогами. Фото: autonews.com.ua

Mercedes-Benz "Кубик" провалил испытание украинскими дорогами

16 Января, 04:45

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Авто

Рынок автобусов в Украине удвоился. Фото: paz.ais.ua

Российские автобусы в Украине пошли нарасхват

15 Января, 04:15

Спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз

Авто

Авторынок России достиг «дна». Фото: tripedali.com

Авторынок России достиг "дна"

14 Января, 04:10

Продажи автомобилей в РФ падают четвертый год подряд, но эксперты прогнозируют, что эта тенденция может закончиться

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.