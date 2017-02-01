В Украину стремительно завозят иномарки

Сегодня, 04:09

Количественный объем импорта легковых автомобилей увеличился на 36%

Импорт автомобилей в Украине значительно увеличился. Фото: autonews.com.ua
Импорт автомобилей в Украине значительно увеличился. Фото: autonews.com.ua

По данным ассоциации "Укравтопром", с января по ноябрь прошлого года Украиной было импортировано автотранспорта на сумму более 1,7 млрд. дол. США.

Больше всего валюты из этой суммы (почти 1,3 млрд долларов) было потрачено на импорт легковых автомобилей, которых было ввезено 77606 шт.

Импорт коммерческих автомобилей обошелся в 385,5 млн долларов. За одиннадцать месяцев в Украину ввезли 30176 грузовых и спец. автомобилей.

Еще 25,5 миллионов долларов было заплачено за автобусы, объем импорта которых составил 1239 шт.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года валютные затраты на импорт автотранспорта выросли почти на 720 млн долларов, а количество ввезенных автотранспортных средств выросло на 26,3 тыс. ед.

При этом количественный объем импорта легковых автомобилей увеличился на 36%, коммерческих авто – на 23%, автобусов – на 7%. Средняя таможенная стоимость импортированного легкового автомобиля за год выросла на 3,5 тыс. долларов и составила 16,7 тыс. долларов, в части коммерческих автомобилей этот показатель увеличился также на 3,5 тыс. долларов до 12,8 тыс. долларов. Средняя таможенная стоимость автобуса составила 21тыс. долларов (+11 тыс. долларов).
Украина, иномарки, импорт, автомобили, авторынок

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