В Украину завезли "дешевые" спорткары – СМИ

Вчера, 04:16

Грузовик с автомобилями MPM Motors двигался в сторону столицы, стоимость машин – около 10 тысяч евро

MPM PS160. Фото: autocentre.ua
MPM PS160. Фото: autocentre.ua

В Украине замечен автовоз с шестью бюджетными спорткарами MPM Motors. Грузовик с автомобилями двигался в сторону столицы. Об этом сообщает Автоцентр.

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Так называемый "бюджетный спорткар" MPM является копией Tagaz Aquila. Теперь же под новым брендом их производят во Франции. По слухам, цена MPM Motors PS160 в Украине — 10 тысяч евро с учетом растаможки.

MPM PS160 в Украине впервые были замечены на дорогах Львова, откуда их, возможно, и везут в столицу.

Спорткар оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором Mitsubishi 4G18S мощностью 107 л.с. Коробка передач тоже японская – 5-ступенчатая механика.
Украина, автомобили, авторынок, спорткар, MPM

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