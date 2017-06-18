В Украину завезли "дешевые" спорткары – СМИ
Грузовик с автомобилями MPM Motors двигался в сторону столицы, стоимость машин – около 10 тысяч евро
В Украине замечен автовоз с шестью бюджетными спорткарами MPM Motors. Грузовик с автомобилями двигался в сторону столицы. Об этом сообщает Автоцентр.
Так называемый "бюджетный спорткар" MPM является копией Tagaz Aquila. Теперь же под новым брендом их производят во Франции. По слухам, цена MPM Motors PS160 в Украине — 10 тысяч евро с учетом растаможки.
MPM PS160 в Украине впервые были замечены на дорогах Львова, откуда их, возможно, и везут в столицу.
Спорткар оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором Mitsubishi 4G18S мощностью 107 л.с. Коробка передач тоже японская – 5-ступенчатая механика.
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